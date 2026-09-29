Clavijo, "enormemente preocupado" con el nuevo marco financiero de la UE, asegura que el acuerdo no será "fácil"

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores de Irlanda, Thomas Byrne, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha salido "enormemente preocupado" de la reunión con el secretario de Estado de Asuntos Europeos y Defensa de Irlanda, Thomas Byrne, ante la marcha de las negociaciones sobre el futuro Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea.

Según explicó, "no parece que el acuerdo vaya a ser fácil" respecto a reconducir la propuesta inicial elevada hace más de un año por la Comisión Europea pues el Gobierno canario sigue "sin tener información sobre la posición del Gobierno de España en esta negociación".

Clavijo recordó que el archipiélago es la única RUP española y preocupa que el próximo presupuesto de la UE "deje a Canarias en una situación delicada".

Esta lectura negativa obliga a Canarias a redoblar sus esfuerzos para defender la continuidad de sus fondos específicos para el período 2028-2034.

"Tenemos que aprovechar que la presidencia del Consejo de la UE de Irlanda para conseguir que las singularidades de las RUP se respeten y conseguir recursos económicos de la UE para nuestra tierra", explicó tras un encuentro en el que ha estado acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero y por el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo.

Durante la reunión, Clavijo ha trasladado a Byrne las demandas de Canarias y del resto de las regiones ultraperiféricas de cara al nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE.

Irlanda, desde la Presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea, apuesta por la cohesión y el respeto a las especificidades de los territorios como prioridades de su mandato, posición que coincide plenamente con la estrategia canaria.

El presidente explicó al secretario de Estado irlandés la ofensiva liderada por Canarias, las RUP y sus tres Estados miembros para revertir la propuesta que la Comisión Europea y lograr que el próximo Marco Financiero Plurianual recoja un tratamiento financiero diferenciado para las regiones ultraperiféricas.

En el borrador que Bruselas ha puesto sobre la mesa, el paquete específico de ayudas RUP desaparece y se diluye en fondos nacionales que repartirá cada Estado miembro.

En especial, tanto Clavijo como el consejero Quintero han trasladado al alto cargo del Gobierno de Dublín el peligro que corre el sector primario del archipiélago si pierde el apoyo "vital" de los fondos europeos.

Ambos han solicitado a Irlanda su respaldo en la negociación para blindar el Posei y actualizar su ficha financiera garantizando una dotación específica y suficiente en el presupuesto de la UE para el período 2028-2034.

LAZOS ECONÓMICOS Y CIENTÍFICOS

Las reuniones con los dos secretarios de Estado han servido también para estrechar los lazos económicos y científicos actuales entre Irlanda y Canarias, además de analizar nuevas vías de colaboración.

Al respecto, Fernando Clavijo ha informado a los altos cargos irlandeses sobre el papel geoestratégico que concede a las regiones ultraperiféricas la Estrategia RUP presentada el pasado 10 de septiembre por Bruselas.

Este reconocimiento puede traducirse en oportunidades concretas en ámbitos como la energía, la economía azul, la innovación y la cooperación con los países vecinos, oportunidades que pueden aprovechar empresas irlandesas.

El Gobierno de Canarias estaría interesado, en este sentido, en apoyar a instituciones y organizaciones irlandesas que deseen desarrollar proyectos en el entorno atlántico africano, incluso a través de sus redes para el apoyo de empresas en Cabo Verde, Mauritania, Senegal y Marruecos, señala en una nota.

El presidente informó a los representantes de Dublín que el archipiélago puede ser la base estratégica para las empresas que quieran dar el salto a África Occidental, una vía de colaboración que han abierto en los últimos años cinco sociedades irlandesas, según datos aportados por Proexca.

La delegación del Gobierno de Canarias ha estado acompañada en estas dos reuniones por la embajadora de España en Irlanda, Teresa Lizaranzu.

Ya el pasado lunes por la tarde, el presidente mantuvo un encuentro con Lizaranzu para explicarle los objetivos de su visita oficial a Dublín y lograr su apoyo a la estrategia del archipiélago ante el país que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

La visita oficial del presidente de Canarias a Irlanda concluirá este miércoles con una tercera jornada de trabajo en la que se reunirá con el director del OILEÁN (Iniciativa de apoyo a la participación de islas en foros de la ONU en materia de medio ambiente, océanos y desarrollo sostenible), Adam O Ceallaigh.

Además, el consejero de Agricultura y el viceconsejero del Gabinete del Presidente mantendrán un encuentro con el director de la Autoridad para el Desarrollo de la Producción Agraria y la Alimentación de Irlanda (TEAGASC), el profesor Frank ÓMara. También está prevista una reunión con el director del Instituto Marino, Glen Nolan.