Clavijo se examina a partir de mañana ante el Parlamento en el tercer 'Debate de la Nacionalidad' de la legislatura

Archivo - El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, saluda al presidente, Fernando Clavijo, en un Pleno del Parlamento - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se enfrenta a partir de este martes al tercer 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria' de la legislatura cuando queda poco más de un año para las próximas elecciones autonómicas y un contexto internacional incierto derivado de la guerra en Oriente Medio y sus afecciones a la economía mundial.

Clavijo arrancará la jornada con un discurso de un tiempo máximo de dos horas en el dibujará la situación actual del archipiélago y se abrirá a la búsqueda del diálogo y el consenso para afrontar los retos de las islas y mantener los buenos indicadores económicos.

Por la tarde, el presidente se enfrentará a los tres grupos de la oposición en un 'cara a cara' --PSOE, NC-bc y Vox-- que repetirá en la jornada del miércoles con los grupos que sostienen al Ejecutivo --CC, PP, ASG y AHI--.

La sesión del jueves queda reservada para el debate general entre los grupos parlamentarios en el que se aprobarán distintas propuestas de resolución.