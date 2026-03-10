Clavijo exhibe el "orgullo" de Canarias en la respuesta migratoria y valora que las islas estén "mejor"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha resaltado este martes el "orgullo" que siente como canario por la respuesta colectiva que dio la sociedad isleña ante el "abandono" del Gobierno central y la Unión Europea con la crisis migratoria.

En el discurso de apertura del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' ha admitido que se está "mejor" que cuando empezó la crisis tras la aprobación del decreto migratorio pero ha advertido de que la "presión" sigue en El Sahel y puede llegar un nuevo "brote" de pateras y cayucos.

"Cuando estábamos en nuestros peores momentos, cuando las llegadas eran incesantes, cuando en la isla de El Hierro se triplicó la población de la isla con la llegada de inmigrantes, este pueblo canario y la inmensa mayoría de su clase política aquí presente, y lo digo de verdad con orgullo y se me ponen los pelos de punta, estuvo a la altura de las circunstancias", ha indicado.

Ha recordado la "desesperación" por no ofrecer una "respuesta digna" ni para adultos ni menores pero la sociedad canaria "supo estar a la altura" y "cambiar las cosas" con una reforma legislativa que contó con el apoyo del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Por todo ello ha comentado que el Papa Leon XIV vendrá en junio a Canarias porque quiere "destacar" la respuesta del archipiélago ante la inmigración africana. "Cuando las puertas se cerraban, su Santidad el Papa Francisco nos abrió las puertas y puso el foco internacional en este fenómeno", ha indicado.

Según Clavijo, "hoy están saliendo los menores, hoy estamos mucho mejor que hace un año y medio".