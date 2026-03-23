Clavijo exige "sí o sí" defender a Canarias de la guerra en Irán con compensaciones del Estado o regla de gasto y deuda

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación para dar cuenta de las medidas anticrisis tras la reunión del Consejo Asesor - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este lunes que hay que defender "sí o sí" a las familias canarias del impacto de la guerra en Irán y por ello ha exigido al Gobierno central que arbitre compensaciones económicas o permita flexibilizar la regla de gasto.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión del Consejo Asesor ha comentado que el decreto anticrisis aprobado por el Gobierno central es "generalista" y el "grueso de las medidas" tienen menos impacto en Canarias que en el resto de España por las características fiscales propias del archipiélago.

Por ejemplo, ha comentado que no hay un impuesto de hidrocarburo sino otro especial y en las islas hay una gran "dependencia" del transporte entre los sectores económicos, como la dependencia de los insumos para el sector primario.

Clavijo ha avanzado que ya ha mantenido contactos tanto con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como con la de Hacienda, María Jesús Montero, para que la población isleña "esté igual de protegida que la que vive en territorio peninsular".

Además ha alertado de que al bajar la recaudación del IVA afectará a la financiación autonómica porque las transferencias para el año 2027 que van a llegar a Canarias "van a ser menores", es decir, los canarios van a "pagar" medidas del decreto anticrisis con su financiación autonómica.

Ha reconocido que las medidas de apoyo van a pasar por "gasto público" y por ello ha exigido compensaciones para poder bajar el IGIC de los combustibles del 1% al 0% y poder devolver a los transportistas la bonificación del 99%, de tal forma que no haya que modificar el presupuesto autonómico.

La otra opción, ha indicado, es que se flexibilice el uso de la regla de gasto y se permita a Canarias endeudarse, algo que en todo caso sería "injusto" porque se pagaría "doblemente" tras el "sacrificio" que se ha hecho para ser la comunidad menos endeudada del Estado.

"Ahora es el momento en que tenemos que ir al cacharrito de las galletas y sacar ese margen que tienen los canarios para poder proteger a nuestra población", ha explicado, subrayando que agentes económicos, políticos y sociales van a "remar unidos" para que las familias "no estén en un plano de desigualdad y desprotección frente a las familias de territorio peninsular y continental".

Clavijo ha indicado que las medidas son necesarias porque aunque la guerra acabase mañana, los efectos económicos durarán al menos seis meses ya que el coste del carburante y los fletes va a impactar en la cesta de la compra.

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, ha comentado que el Ejecutivo trabaja en un "documento vivo" de 20 medidas ante la "preocupación" que ha supuesto el estallido de la guerra y su impacto en la buena evolución económico que presenta el archipiélago.

En esa línea ha apuntado que la inflación actual es "importada" por el conflicto bélico debido a la subida del precio del petróleo y por tanto de los fletes comerciales, algo que afectará notablemente al sector primario.

Asimismo ha dicho que también están "preocupados" porque el decreto aprobado por el Gobierno central no tiene en cuenta las especificidades de Canarias y va a afectar a la financiación autonómica.

Por ello, ha coincidido con el presidente en que el Estado debe compensar la pérdida de recaudación o permitir el endeudamiento para no tener que eliminar partidas sociales.

"Canarias depende sustancialmente de lo que sucede en el mundo, de la geopolítica, y aquí indiscutiblemente necesitamos la ayuda del Estado que parece que en este primer momento nos ha olvidado una vez más", ha señalado.

El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, ha comentado que Canarias "queda al margen de la mayoría de las ayudas" en el decreto anticrisis y ha coincidido con el Gobierno es buscar la manera de financiar con la compensación de gastos todo lo que se necesita "para salir adelante". "Los canarios no vamos a pagar solos y exclusivamente lo que el Estado nos niegue", ha destacado.

Ha detallado que las medidas que prepara el Gobierno canario "van por el buen camino" y apelado a esgrimir el estatus RUP para lograr las compensaciones.

"No solamente vamos a tener que salir reforzados aquí como un sistema fiscal diferenciado y un sistema fiscal justo, sino que además legalmente tienen que tenerlo reconocido. No podemos estar negociando cada partida simple y llanamente por el problema coyuntural, el problema de Canarias es estructural y como tal necesitamos el amparo jurídico para ello", ha afirmado.

El secretario general de UGT, Manuel Navarro, ha mostrado su preocupación por la situación de la vivienda y coincidido con el Consejo Asesor en que el Gobierno central tiene que "apoyar más" a las empresas y familias canarias.

Navarro ha recordado como se gestionó la pasada pandemia y ha pedido emular un "muro de contención" ante toda esta "incertidumbre que puede llevar a la economía al traste".

La secretaria general de CCOO, Vanesa Frahija, ha señalado que el decreto nacional "se queda muy corto" con Canarias y las familias y las clases trabajadoras "no pueden pagar la guerra de Irán".

Entre las 20 medidas que el Gobierno de Canarias planea activar, destaca el aumento de la ficha del Régimen Especial de Abastecimiento (REA) para abaratar el coste de ciertos productos, el IGIC cero en productos de la cesta de la compra, la devolución del 99% del impuesto sobre el combustible a los transportistas, medidas para ayudar al sector primario, y otras como bonos energéticos y ayudas a las familias más vulnerables.

El trabajo desarrollado por los servicios técnicos y jurídicos de la comunidad autónoma garantiza que las medidas que pondrá en marcha el Gobierno de Canarias no entran en conflicto directo con los aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado viernes, ya que en su mayoría se basan en rebajas del IVA que no tienen efecto en el archipiélago.