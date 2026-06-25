Clavijo expresa "dolor y tristeza" por los terremotos en Venezuela y está en contacto con la comunidad canaria

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado este jueves su "dolor y tristeza" ante las "trágicas consecuencias" de los terremotos que ha sufrido Venezuela y que hasta el momento dejan más de 30 muertos y 700 heridos.

En un mensaje publicado en 'X' ha avanzado que ha suspendido su agenda oficial para poder hacer un seguimiento directo de la situación, y está en contacto permanente con las entidades canarias y el Consulado General de España en Venezuela.

"La incertidumbre es muy grande y desde el Gobierno de Canarias queremos estar cerca de nuestro país hermano y especialmente de los miles de canarios y canarias que viven allí y de sus familia. Todo mi cariño y mi solidaridad con Venezuela en este momento tan difícil", ha señalado.