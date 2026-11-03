Clavijo insiste en su preocupación por el "silencio" del Estado ante el repunte de pateras en Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha insistido este martes en su preocupación por el "silencio" del Estado ante el repunte de la llegada de pateras al archipiélago y la falta de coordinación con las instituciones canarias para gestionar el fenómeno migratorio.

Así lo ha afirmado en unas declaraciones a los medios de comunicación en las que ha atribuido la situación que viven en la actualidad las islas con la inmigración al "fracaso" de la política de cooperación y desarrollo, de las relaciones exteriores y de la protección de fronteras.

Por ello, Clavijo ha advertido de que la reducción de recursos destinados a cooperación contribuye a generar "más pobreza y más migración".

"Cuando los inmigrantes llegan a Canarias, los atendemos como pueblo migrante que hemos sido, con dignidad y con todo lo que tenemos a nuestro alcance", ha dicho.

"NO TIENE SENTIDO QUE EL ESTADO SE DESENTIENDA"

Sin embargo, ha considerado que "no tiene sentido que el Estado se desentienda" de estas circunstancias, no se coordine con las administraciones canarias y no comparta información sobre la evolución de las llegadas.

El presidente ha recordado que la atención a los migrantes adultos corresponde al Estado, mientras que las competencias sobre los menores extranjeros no acompañados recaen en la comunidad autónoma, y ha reclamado "la más mínima lealtad entre gobiernos" para abordar conjuntamente la situación.

En este sentido, ha pedido que se convoque una junta de seguridad para analizar las previsiones, estudiar los medios necesarios y establecer mecanismos de coordinación que permitan gestionar un fenómeno que, según ha advertido, "va a seguir existiendo".

Por último, Clavijo ha apuntado que las llegadas pueden experimentar repuntes puntuales, pero ha insistido en que la migración hacia Canarias es una realidad que continuará en el tiempo y que requiere una respuesta coordinada de las administraciones.