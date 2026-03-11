Debate.- Clavijo insta a la "unidad" de Canarias para afrontar sus retos: "Es el momento de los grandes acuerdos" - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha instado a los grupos políticos del Parlamento de Canarias a alcanzar "grandes acuerdos" para afrontar los problemas estructurales del archipiélago canario. Clavijo ha agradecido la predisposición al diálogo de las formaciones para alcanzar un "escudo económico y social"

En su última intervención en la segunda jornada del Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, el líder del Ejecutivo regional ha agradecido el "tono" adoptado por las distintas formaciones políticas, especialmente a las que apoyan al Gobierno (CC y PP), que destacaron la importancia de la "estabilidad" en la actualidad legislatura.

"A la hora de abordar la gestión en un contexto tan volátil e inestable, así como inseguro, el valor de la estabilidad, que ha sido destacado en esta jornada, así como de los apoyos parlamentarios para poder legislar es determinante", ha precisado Clavijo que defiende la gestión de un Gobierno que viene a "cambiar, sin complejos".

Ha apelado a la importancia de un Gobierno (CC y PP) que no se "conforma" con que los "datos hayan mejorado de forma objetiva", si bien la soluciones a los problemas complejos, recuerda, siempre "requieren su tiempo".

"Ante el momento que nos toca vivir, en el que incluso pueda estar cuestionándose la democracia, necesitamos serenidad, altura de miras, pensar en el interés general, y no en el partidista. Necesitamos grandes acuerdos, e instituciones robustas, solventes y fiables, para que los ciudadanos entiendan que la mejor solución ante sus problemas es la democracia, la soberanía canaria representada en esta Cámara", ha señalado Clavijo.

En ese sentido, ha enfatizado en lo "importante" que son las "mayorias parlamentarias" de las que se constan en Canarias, y que en la actualidad sostendrían un "gobierno estable", que "no engaña ni vende falsos populismos", sino que se centra en dar soluciones que necesitan "continuidad y, por tanto, grandes acuerdos".

CERRAR 'GRANDES ACUERDOS'

Clavijo, que ha agradecido el tono y la predisposición de los grupos políticos al diálogo durante el Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, ha apelado a la importancia de blindar los asuntos pendientes en Canarias.

"Tenemos que dejar cerrado ese próximo marco financiero plurianual con la UE, y a toda costa salvaguardar nuestro estatus como Región Ultraperiférica", ha incidido Clavijo, que ha recordado las consecuencias que podría tener para el sector primario y las infraestructuras en las islas si en la próxima planificación económica europea, para el periodo 2028-2034, "se cambian criterios, objetivos y los ejes estructurales" vigentes.

El presidente de Canarias ha adelantado, además, que el próximo 16 de marzo se celebrará un encuentro entre los Gobiernos de España, Portugal y Francia en las islas, junto a varios presidentes de Regiones Ultraperiféricas de estos países, para "cerrar filas y proteger el estatus de estas regiones, la PAC y las ayudas del Posei".

Al término del Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, Clavijo ha agradecido el "tono" con el que se ha desarrollado el que ya es el tercer debate de la legislatura, una jornada en la que además ha celebrado "con satisfacción" la predisposición de las formaciones al diálogo en los "asuntos estratégicos" para las islas.

"Estoy absolutamente convencido de que iremos acercando psoturas. En general, en la casi totalidad de esta Cámara, estamos convencidos de los momentos históricos, complejos y difíciles que nos tocan vivir, y que, desde luego, tenemos la obligación de dar de lo mejor de nostros para estar a la altura", ha añadido.