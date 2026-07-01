Clavijo lamenta seguir "a ciegas" con el Pacto de Migración y Asilo: "Ni siquiera sabemos cómo el Estado lo aplicará"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la firma del acuerdo que establece la aplicación del plus de residencia o insularidad previsto en el artículo 68 del V Convenio Colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores en Canar - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reiterado este miércoles su rechazo al nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, un plan que entró en vigor el pasado 12 de junio, "no da garantías" y convierte a las islas "en la cárcel del sur de Europa".

Preguntado por la reciente tramitación en El Hierro del internamiento de 82 migrantes para tramitar su deportación, Clavijo ha insistido en la falta de "garantías" del nuevo plan europeo, tanto en la atención "digna" a migrantes como en el hecho de que Canarias no se convirtiese en un "espacio de contención": "El Gobierno de Canarias ni siquiera tiene idea de cómo el Estado lo va a aplicar", ha lamentado el dirigente regional.

El jefe del Ejecutivo regional ha lamentado, asimismo, seguir "a ciegas" en este asunto. "Creemos que no era el camino adecuado. El camino adecuado tiene que ser la cooperación, la atención digna y la distribución adecuada, como defendimos con los menores. No pueden quedarse en Canarias porque, desde luego, no es lo que ellos quieren y, además, no es justo que Canarias se convierta en la cárcel del sur de Europa".

Las declaraciones de Clavijo se han producido minutos después de un encuentro con el presidente de Lanzarote, Oswaldo Betancort, a donde también ha asistido el senador por la Comunidad Autónoma, Pedro San Ginés, y el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo.