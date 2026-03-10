Clavijo lamenta que "solo" el Gobierno regional haya cumplido "sistemáticamente" con La Palma tras el volcán

Debate.-Clavijo defiende la actualización y mejora del AIEM para un sector industrial que "no quedará desprotegido" - ÁLEX ROSA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este martes en el Parlamento que "solo" el Gobierno regional "haya cumplido sistemáticamente" con La Palma para paliar las consecuencias del volcán 'Tajogaite' y su reconstrucción.

"La isla de la palma ha sido objeto de muchos debates políticos, ha sido objeto de mucha presencia en los medios, pero tristemente la ciudadanía se sentía que cuando se apagaron los focos y se fueron las televisiones, los problemas se quedaron y las promesas se fueron. Pero este Gobierno creó un departamento específico para la reconstrucción, porque teníamos claro que no le íbamos a fallar a ninguna isla, y por supuesto no a La Palma", ha incidido Clavijo en su intervención durante el Debate del Estado de la Nacionalidad, que hoy el Parlamento canario acoge la que es su primera jornada.

Ha recordado, asimismo, el "compromiso" regional adquirido con la isla tras el volcán --"devolverle a la ciudadanía todo lo que este les quitó"--, con hasta 600 millones de euros de apoyo público, que buscaban "incentivar la actividad económica de la isla", con la recuperación del PIB y de la renta media de las familias.

"Hoy podemos decir que quien ha cumplido sistemáticamente su presupuesto ha sido, solo, el Gobierno de Canarias", ha dicho.

Asimismo, ha realizado un primer balance de reconstrucción en la isla, destacando que las 772 fincas afectadas por la lava del volcán ya hayan sido pagadas en su totalidad --al tiempo que se construyen hasta "308 viviendas en estos momentos" en la isla-- así como precisando los esfuerzos regionales, en los que Gobierno, Cabildo y ayuntamientos han tenido que aportar "recursos propios" para reconstruir infraestructuras pendientes, como carreteras y colegios.

"No entendemos por qué el Gobierno de España no pone los 200 millones que le corresponden, más los 100 millones que tiene que ingresar en esta anualidad, en 2026", ha advertido.