Clavijo, sobre el 'Mv Hondius': "Siempre pondré a los canarios por delante de quedar bien con Pedro Sánchez"

Archivo - El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y el presidente, Fernando Clavijo, en un Pleno del Parlamento - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a defender este lunes su posición de rechazo ante la gestión del Gobierno de España de la crisis sanitaria del 'Mv Hondius', afectado por un brote de hantavirus y cuyos pasajeros fueron evacuados desde Tenerife, lamentando que el ministro canario, Ángel Víctor Torres, lejos de "defender" los intereses de los canarios, "lo que hizo fue esconderse y agachar la cabeza".

"Lo hice, y lo volveré a hacer. Siempre pondré a los canarios por delante de quedar bien con Pedro Sánchez o con los organismos internacionales", ha defendido el presidente regional durante el Pleno en el Parlamento.

Clavijo, que durante la sesión plenaria en la Cámara regional ha respondido a una pregunta formulada por el dipurtado Sebastián Franquis (PSOE), ha recordado la "solidaridad de un pueblo canario" a la hora de entender y colaborar con la gestión de una crisis cuyos afectados "fueron atendidos" al tiempo que Canarias pedía "respeto, de lealtad, información y, sobre todo, explicaciones" ante la forma del Estado de gestionar la emergencia.

"Nadie, ni en España ni en el mundo, duda de su falta de humanidad, señor presidente", ha reprochado Franquis, que ha afeado a Clavijo que, frente a la "solidaridad, empatía y responsabilidad" que predominaba en aquellos dias, Clavijo eligiese "el camino del miedo, de la deshumanización" ante lo que ocurría cerca de Canarias.

El diputado socialista ha cuestionado, asimismo, que el presidente regional anunciara el encargo de un estudio para valorar el impacto del operativo sanitario en la imagen turística de la isla: "Nos resulta muy extraño y llamativo. En ese estudio, ¿también estará reflejado lo generó su negación a prestar ayuda humanitaria?"

Clavijo ha insistido en cómo el tiempo ha dado "la razón" al Gobierno regional, ya que "los positivos (por hantavirus) en personas ahora confinadas" han "avalado" su tesis de que en el barco había "contagiados".

"FALTA DE LEALTAD"

"Lo que nadie duda es del desprecio y la falta de lealtad del Gobierno de España con los canarios y con el Gobierno de Canarias", ha agregado Clavijo, que ha reiterado la "preocupación" del Gobierno de Canarias por "proteger la seguridad" de la población residente: "Lo hice, lo haré y lo volveré a hacer. Siempre pondré a los canarios por delante de quedar bien con Pedro Sánchez o con los organismos internacionales", ha añadido.

En paralelo, el presidente regional ha insistido en la "decepción personal" que esta crisis le deja con el ministro canario y responsable del departamento de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, parte del operativo en la gestión sanitaria, al "esconderse y agachar la cabeza" en lugar de "defender los intereses" de las islas.