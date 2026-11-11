Clavijo pacta con el comisario de Interior solicitar a España que active los medios de la UE para la crisis de El Hierro

El presidente de Canarias y el vicepresidente, Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, respectivamente, en una reunión telemática con el comisario de Interior de la UE, Magnus Brunner - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclamará formalmente al Gobierno de España que solicite de inmediato a la Unión Europea la activación de los recursos extraordinarios que Bruselas pone a disposición de los Estados miembros para afrontar la emergencia migratoria que atraviesa el archipiélago, especialmente El Hierro.

Así lo anunció este miércoles tras mantener una reunión telemática con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, quien reconoció la gravedad de la situación y confirmó que corresponde al Ejecutivo español solicitar los mecanismos comunitarios.

Durante el encuentro, en el que también participaron el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, Brunner trasladó la disponibilidad de cuatro instrumentos europeos: el refuerzo de Frontex, la intervención de la Agencia Europea de Asilo, la activación del mecanismo de Protección Civil y la movilización de fondos de solidaridad.

El comisario explicó que el Gobierno de España tiene la última palabra sobre su activación, recoge una nota del Ejecutivo canario.

Clavijo calificó la reunión de "bastante fructífera" y agradeció la rapidez con la que el comisario respondió a su petición, formulada el pasado viernes desde Guadalupe.

El presidente destacó que Bruselas es plenamente consciente de la situación de intensidad y saturación que atraviesan las islas y valoró la disposición de las instituciones europeas a colaborar.

El jefe del Ejecutivo canario insistió en que Canarias necesita recursos permanentes para gestionar los flujos migratorios, desde intérpretes y traductores hasta medios sanitarios, de Protección Civil y de seguridad que permitan atender a las personas migrantes y garantizar la seguridad de los profesionales y de la población canaria.

El presidente recordó que la ruta atlántica lleva más de treinta años activa y seguirá registrando episodios de mayor o menor intensidad mientras persistan las desigualdades entre África y Europa.

Por ello, defendió que Canarias no puede continuar afrontando cada repunte con medidas improvisadas, sino que necesita instrumentos que permitan anticiparse y responder con eficacia.

En este sentido, Clavijo destacó uno de los mensajes trasladados por Brunner durante el encuentro: "Sus fronteras son nuestras fronteras. Somos uno en ese sentido".

El presidente subrayó que este reconocimiento confirma que la emergencia migratoria no puede abordarse exclusivamente como un problema territorial o estatal.

"Canarias es Europa, somos frontera sur de Europa y lo que ocurre aquí ocurre en Europa", recalcó.

Entre los recursos disponibles, Brunner trasladó durante el encuentro que Frontex cuenta actualmente con unos 150 efectivos en Canarias y que su presencia podría incrementarse si España lo solicita.

También destacó el papel de la Agencia Europea de Asilo para reforzar los dispositivos de acogida, especialmente la atención a los menores extranjeros no acompañados, y la posibilidad de recurrir al mecanismo europeo de Protección Civil.

RESERVA DE SOLIDARIDAD DE 1.000 MILLONES

El comisario hizo referencia además a una reserva europea de solidaridad dotada con 1.000 millones de euros y planteó abordar las necesidades específicas de Canarias con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaele Fitto.

Clavijo trasladó asimismo la propuesta de aprovechar el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para estudiar una vía de acceso directo de Canarias a los instrumentos comunitarios de respuesta migratoria, atendiendo a su condición de región ultraperiférica y frontera exterior de Europa.

El presidente anunció que profundizará en esta posibilidad con Fitto durante la visita que realizará a Canarias el próximo 3 de diciembre.

El jefe del Ejecutivo canario valoró también la disposición de Bruselas a reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito de la migración, especialmente en África Occidental, y reconoció los esfuerzos que realizan Mauritania y Marruecos para contener la presión migratoria.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, lamentó que, pese a la disponibilidad de recursos europeos, el Gobierno de España no haya solicitado formalmente los instrumentos necesarios para aliviar la presión sobre las islas.

"Una vez más hemos visto cómo el Gobierno de España no ha atendido la reclamación del Gobierno de Canarias", señaló.

Domínguez recordó que estas medidas se vienen reclamando desde hace años y defendió su urgencia tanto para evitar la pérdida de vidas humanas en la ruta atlántica como para responder a la saturación que soporta el archipiélago.

UNA ESTRATEGIA PARA IMPLICAR AL ESTADO Y A EUROPA

La reunión con Brunner supone un nuevo paso en la estrategia institucional impulsada por Clavijo para conseguir una respuesta coordinada a la emergencia migratoria y se produce un día después de que el presidente lograra el compromiso del Gobierno de España con las ocho medidas extraordinarias reclamadas en la Comisión Interministerial de Inmigración, entre ellas el refuerzo sanitario, policial y de Salvamento Marítimo, la agilización de las derivaciones y las compensaciones para El Hierro.

El presidente ha intensificado también su interlocución europea pues durante la XXX Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, celebrada la pasada semana en Guadalupe, consiguió que la declaración final reclamara una respuesta rápida en las fronteras exteriores y financiación para la acogida y protección de menores.

En ese mismo marco trasladó la situación de Canarias a Raffaele Fitto y defendió respuestas específicas para las RUP.

A estas gestiones se suma la reunión mantenida este martes en Madrid con el embajador de Senegal en España, quien trasladó a Clavijo el compromiso de su país de reforzar la vigilancia de sus costas para frenar la salida de cayucos hacia Canarias.