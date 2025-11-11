Clavijo pide el apoyo "unánime" de los partidos políticos al 'Decreto Canarias'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido el apoyo "unánime" de los partidos presentes en el Parlamento regional sobre el llamado 'Decreto Canarias', puesto que puede ser la "hoja de ruta" del archipiélago para los próximos quince o veinte años.

En respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado de CC, David Toledo, sobre qué medidas se están realizando para impulsar esta iniciativa que busca suplir la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha comentado que detrás de este documento está la máxima de su Ejecutivo de tener siempre "el trabajo hecho".

"Lo que es evidente es que a Canarias nunca nadie le ha regalado nada. Todo lo que hemos conseguido ha sido con trabajo, esfuerzo y unidad. Me gustaría que el 'Decreto Canarias', como lo hemos bautizado, suscitase la unanimidad de los grupos políticos", señaló.

Con todo, entendió que "es el momento de retratarse y de pulsar el botón del sí". "Lo otro van a ser excusas", expuso para incidir en que es el decreto de Canarias porque será "la hoja de ruta de nuestras relaciones con el Estado para los próximos 15 o 20 años".

Clavijo comentó que la voluntad del Gobierno es trabajar el documento desde la unidad de las fuerzas políticas y de la sociedad isleña porque una vez que lo vean los portavoces parlamentarios y lo puedan enriquecer, corregir y mejorar, se hablará con la sociedad civil, los sindicatos, las patronales, las asociaciones de vecinos y "con quien haga falta".

"Este decreto puede ser la diferencia en el que Canarias, por fin, tenga un tratamiento justo y equivalente al resto de los territorios de España", concluyó.

TOLEDO (CC): "¿DÓNDE ESTÁ EL ESTADO?"

Por su parte, David Toledo, ha preguntado que "dónde está el Estado" ante la situación que vive Canarias. "¿Dónde están los 300 millones de euros que le deben a Canarias, dónde los 200 millones de la reconstrucción de La Palma, los 190 millones que cuesta la migración, los 20 millones de nuestros agricultores, los 21 millones del agua o los 30 millones de euros para luchar contra la pobreza?", cuestionó.

"Muchas preguntas, cero respuestas --expuso-- pero Canarias no se conforma y avanza. Si el Estado tiene una crisis institucional, Canarias busca alternativas; si el Estado se paraliza, Canarias propone un decreto; y si el Estado se bloquea, Canarias les hace el trabajo, elabora el decreto y se lo entrega".