Clavijo pide una reunión "urgente" con Torres para analizar el decreto ley de distribución de menores migrantes

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido este martes vía telefónica al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, una reunión con carácter "urgente" para analizar el decreto ley elaborado por el Gobierno canario con una distribución extraordinaria de menores migrantes no acompañados.

En declaraciones a los periodistas ha indicado que este miércoles estará en Madrid y confía en que el encuentro se pueda producir mañana mismo o el jueves, si cuadran las agendas de ambos departamentos.

El presidente canario ve con "perplejidad" la falta de respuestas del Gobierno central cuando dispone de un texto legal desde hace más de 20 días que permitirá "aliviar la presión" que hay en el archipiélago, donde no se puede atender a los menores "tal y como se merecen".

"Yo creo que la situación de emergencia requiere un poco más de atención por parte del Gobierno de España y sobre todo acordar entre los dos gobiernos el texto que queremos para luego poder buscar los apoyos políticos en el Congreso de los Diputados", ha señalado.

Ha apuntado que su Gobierno "no ha parado" durante las navidades de trabajar con vistas a abrir una negociación política en torno a la convalidación del decreto y no entiende que el Ejecutivo central se niegue a "recibir" a 600 niños malienses, que son refugiados políticos y por tanto, de su "competencia". "Dice que no tiene espacio, espacio no tenemos en Canarias tampoco", ha agregado.

El presidente canario ha dicho también que la solución "no puede esperar" por una resolución judicial pero tiene la "certeza" de que no se está trabajando a fondo para atender la crisis migratoria que padece el archipiélago.

"CANARIAS SE SIENTE SOLA"

"No hay ninguna ley que impida al Gobierno de España intervenir y hacerse presente en esta crisis humanitaria que hay en Canarias. Al final estamos en un juego político en Madrid, unos sí, otros no, dime tú, dime el otro, pero al final Canarias se siente sola, lo llevamos reivindicando, nosotros vamos a seguir trabajando, yo siempre digo que pierde el que se rinde y no nos vamos a rendir, los canarios nunca se rinden, vamos a seguir peleándolo y por eso estamos poniendo alternativas sobre la mesa", ha apuntado.

En ese sentido ha defendido fijar una cantidad entre todas las partes implicadas para hacer una distribución extraordinaria de menores procedentes de Canarias y Ceuta que permitirá que "fuesen atendidos con mucha más dignidad".

"Eso se puede hacer", ha subrayado, solo falta que los servicios jurídicos del Estado analicen la propuesta de Canarias y ver en qué se puede mejorar el texto pero lo que no se puede estar es "20 días esperando".

Ha apuntado que Canarias se encuentra en fase de cerrar alianzas en el Congreso, y en ese línea ha comentado que cuenta con el apoyo del PNV y el Gobierno Vasco, de Ceuta y Junts, que eso sí, ha pedido conocer "el texto definitivo".

Con todo, ha precisado que la inmigración "es un asunto de Europa y de España" y por eso le gustaría que "ese liderazgo lo tuviese el Gobierno de España", pero ante su "ausencia", Canarias ha decidido tomar la iniciativa. "Lo que no podemos hacer es quedarnos con las manos cruzadas", ha indicado.