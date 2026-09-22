Clavijo pide "tranquilidad" y garantiza protocolos sanitarios si llegan migrantes con brotes de enfermedades

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este martes que en la isla de El Hierro haya "nerviosismo" ante la llegada de personas migrantes afectadas por brotes de enfermedades pero al mismo tiempo ha apelado a la "tranquilidad" porque hay protocolos sanitarios que garantizan una correcta atención médica.

En respuesta a una pregunta del Grupo Mixto en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha detallado que el sistema público de salud de las islas está "preparado", con una estrategia sobre alertas sanitarias aprobada en 2023 y actualizada este mismo año.

Así, ha detallado que hay "conexión diaria" con el sistema de alertas del Ministerio de Sanidad y se dispone de una unidad de aislamiento en el Hospital de La Candelaria que prevé desplazamientos aéreos de cualquier isla o derivaciones a la Península en caso de "saturación".

No obstante, ha señalado que es "altamente improbable" que el brote de Ébola radicado en la frontera entre Congo y Uganda llegue a Canarias porque los migrantes no parten de esa zona y además, el periodo de incubación es de 21 días y los migrantes pasan más tiempo de espera en la costa antes de subirse a un cayuco y la contagiosidad se da "cuando hay síntomas evidentes".

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha pedido abordar la situación sanitaria de los migrantes que llegan a El Hierro porque "las rutas cambian" por cuestiones geopolíticas o desplazamientos de las mafias y en algunos países africanos hay "brotes activos de enfermedades transmisibles" y bajo alerta internacional como el ébola en el Congo o la difteria en Senegal.

Ha admitido que "no hay riesgo extraordinario" para Canarias ni se debe "asociar inmigración a enfermedad" pero ha instado a la administración pública a ser "responsable" y "estar preparada" si llega una patera y alguna persona tiene síntomas de estas enfermedades.