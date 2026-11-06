Clavijo pide a la UE una intervención "urgente" de Europa ante la presión migratoria en Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante su participación en la XXX Conferencia de Presidentes de las RUP - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha remitido una carta al comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, para solicitar una intervención urgente ante el nuevo incremento de las llegadas de personas migrantes por la ruta atlántica.

El jefe del Ejecutivo autonómico reclama que Bruselas, en coordinación con el Gobierno de España, evalúe de inmediato la situación, movilice los mecanismos de solidaridad y apoyo previstos en la normativa europea y convoque una reunión urgente para acordar medidas concretas y un calendario de actuación.

La iniciativa se produce en un contexto de creciente presión sobre los recursos de primera acogida y los servicios públicos de las islas, especialmente en El Hierro, según ha precisado el Gobierno en una nota.

En la misiva, Clavijo ha advertido de la reactivación de las salidas desde distintos puntos de la costa occidental africana, en particular Senegal y Gambia, y del riesgo de que se consoliden nuevos itinerarios. Ha considerado, asimismo, que la respuesta no puede limitarse "a gestionar las consecuencias una vez que las embarcaciones alcanzan las costas canarias".

De este modo, Clavijo ha planteado cinco actuaciones prioritarias a la Comisión: una evaluación inmediata de la presión migratoria y las necesidades extraordinarias de Canarias; el examen urgente de los mecanismos de solidaridad, asistencia y financiación previstos en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo; el refuerzo de la cooperación con Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia; la movilización de recursos y agencias europeas competentes en gestión fronteriza, protección internacional y acogida, y la participación directa del Gobierno canario en el seguimiento de la respuesta, respetando las competencias del Estado.

REUNIÓN URGENTE

El presidente ha solicitado una reunión "urgente" con representantes de la Comisión y de las autoridades españolas para concretar esta intervención. En la carta recuerda que Canarias es una frontera exterior de la Unión Europea y sostiene que la situación no puede ser "un problema exclusivamente regional o estatal".

"La credibilidad del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo se juega también en Canarias; la solidaridad no puede limitarse a un principio recogido en la legislación europea: debe hacerse efectiva cuando una frontera exterior de la Unión afronta una situación extraordinaria", ha afirmado en el escrito.

Ha agregado Clavijo que la situación que se observa estos días en El Hierro exige "anticipación y coordinación", por lo que se precisa que "Europa se implique antes de que la presión desborde aún más los recursos de las islas, con apoyo efectivo a España, a Canarias y a los dispositivos de acogida.

"Estamos hablando de proteger vidas, atender a las personas con dignidad y garantizar que una responsabilidad europea no recaiga de manera desproporcionada sobre los territorios de primera llegada, ha señalado Clavijo, que ha apuntado que el Ejecutivo regional ha remitido al Ministerio de Interior adoptar de forma inmediata medidas urgentes y extraordinarias, especialmente el refuerzo de los efectivos de seguridad en El Hierro.

LAS RUP, EN GUADALUPE

La petición del presidente coincide con el posicionamiento aprobado por las nueve regiones ultraperiféricas (RUP) en la declaración final de la XXX Conferencia de Presidentes, celebrada en Guadalupe.

El documento reconoce que la presión migratoria tiene consecuencias significativas para los servicios públicos, las infraestructuras y la cohesión social de varios de estos territorios, y reclama una respuesta europea basada en la solidaridad, la responsabilidad compartida y el respeto de los derechos fundamentales.

En concreto, la declaración solicita una coordinación efectiva con la Comisión, la aplicación real de los mecanismos de solidaridad y financiación adecuada para la acogida, protección e integración de las personas migrantes, especialmente de los menores no acompañados.

Asimismo, reclama que las situaciones excepcionales que afectan a las RUP sean contempladas en el futuro mecanismo europeo de respuesta de emergencia en las fronteras exteriores, con intervención rápida y recursos suficientes.

Para el Gobierno de Canarias, ambas iniciativas responden a una misma necesidad: que la condición de frontera exterior atlántica y las dificultades añadidas de la insularidad se traduzcan en instrumentos europeos adaptados a la realidad del archipiélago. Clavijo ha defendido que la cooperación con África Occidental debe combinar la prevención de salidas peligrosas y la lucha contra las redes de tráfico ilícito de migrantes con la protección de los derechos humanos y la creación de oportunidades en los países de origen y tránsito.

OTROS ACUERDOS

La 'Declaración de Guadalupe' aborda también los demás asuntos que marcarán la relación de las RUP con la Unión Europea durante los próximos años. Los presidentes valoran la nueva Estrategia Europea para estas regiones, pero reclaman que el reconocimiento de su importancia geoestratégica tenga consecuencias normativas y financieras concretas. Exigen aplicar de forma sistemática el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, anticipando los efectos de las nuevas normas, adaptándolas cuando sea necesario y evaluando sus resultados.

En este ámbito, las nueve regiones consideran insuficiente el primer paquete de simplificación legislativa y reclaman un segundo paquete que examine las propuestas pendientes. Canarias ha reiterado la necesidad de que se estudien las 29 adaptaciones normativas que trasladó a la Comisión y que no se habrían incorporaron a la primera iniciativa.

En la negociación del presupuesto europeo para 2028-2034, la Conferencia de Presidentes RUP pide proteger las asignaciones adicionales de cohesión, mantener el POSEI agrícola como instrumento autónomo y reforzado, recuperar un POSEI Pesca y crear un POSEI-Transportes. Asimismo, plantea una red común de seguridad presupuestaria que garantice recursos al menos equivalentes a los actuales, en euros constantes, y un acceso efectivo de las RUP a los programas europeos de competitividad, investigación e innovación. Los presidentes reclaman además que España, Francia y Portugal mantengan una posición coordinada durante la negociación.

La declaración defiende igualmente la continuidad de las excepciones al régimen europeo de comercio de emisiones para el transporte aéreo y marítimo, medidas que eviten la pérdida de competitividad de los puertos y adaptaciones del mecanismo de ajuste en frontera por carbono. En vivienda, pide estudiar soluciones ajustadas a la presión sobre el suelo y a la demanda residencial de las RUP, para garantizar el acceso a una vivienda asequible y el derecho de su población a permanecer en el territorio.