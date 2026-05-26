Clavijo pide "unidad" ante una reforma del sistema de financiación: "Los canarios vamos a estar solos"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este martes "unidad" a la Cámara regional por si se "abre el melón" de cambiar el sistema de financiación autonómica para poder "proteger" los servicios públicos.

"Los canarios vamos a estar solos", ha señalado en respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en la sesión de control del Pleno del Parlamento, apuntando que Canarias "está lejos" y es "desconocida" y todos los territorios "ponen variables que van en contra de Canarias".

Ha indicado que el modelo actual está "obsoleto" porque buena parte de los fondos acaban en manos del Estado y no de las comunidades autónomas, y los canarios no salieron " bien parados", aunque al menos se pudo "corregir" al desvincular el REF, lo que dio 500 millones adicionales anuales a las islas.

En esa línea ha subrayado que el sistema "no es justo" con Canarias y no se sabe "si el nuevo va a tener justicia" en un momento en que el archipiélago enfrenta "retos" como el crecimiento demográfico, el sostenimiento de los servicios o la atención a los migrantes.

David Toledo, presidente del Grupo Nacionalista, ha señalado que "Canarias ha cambiado mucho" desde 2009, cuando se aprobó el actual sistema de financiación, pues ahora tiene 200.000 habitantes más y 18 millones de turistas, de tal forma que "con el mismo dinero" hay que gestionar un archipiélago más saturado.

Ha mostrado su preocupación con el acuerdo alcanzado por el PSOE con ERC sobre un nuevo modelo de financiación porque "quiere restar a Canarias más de 500 millones", lo que en su opinión es una "ruindad política" del PSOE que "se pliega para seguir sobreviviendo en Madrid".