Clavijo pone en valor que Canarias Stratoport logre liderar el sector europeo de aviación no tripulada

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha puesto en valor este viernes la relevancia de que, en su primer año de operaciones, Canarias Stratoport for HAPS & UAS, ubicado en el Parque Tecnológico del Cabildo de Fuerteventura, haya logrado liderar el sector europeo de aviación no tripulada.

En este sentido, ha resaltado los "excelentes" resultados alcanzados en 2025, certificando el "acierto de la visión" que en su día tuvo del Cabildo de Fuerteventura al apostar por el sector aeroespacial como una "pieza clave" en la diversificación de la economía canaria y la creación de empleo de calidad, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Clavijo, que ha visitado el hangar junto a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha destacado que la elección del Stratoport por parte de las empresas internacionales "más punteras demuestra que esta infraestructura única en España y en toda Europa ha posicionado en solo un año" a la isla, así como a toda Canarias como territorio referente en el área de la aviación no tripulada.

En el primer año de actividad en la pista de operaciones del Parque Tecnológico de Fuerteventura se han registrado más de 1.000 horas de vuelo de aeronaves no tripuladas de todo tipo y tamaño. Actualmente hay 10 empresas líderes en el ámbito de la aeronáutica y/o el espacio que están trabajando desde el Stratoport y desde el centro Polivalente ISSEC en el ámbito del programa 'Canarias Geo Innovation 2030': Telespazzio Iberica, Pegasus, Aerialworks, Skydweller, Atechsync, Mira Aeroespace, Aerolaser, Magline, TAO y Thales Alenia Space.

Al respecto, se expone que el objetivo prioritario de estas misiones se centra en desarrollar soluciones innovadoras en las áreas de las emergencias, la seguridad y la defensa, las tecnologías duales, la biodiversidad, la movilidad, entre otras.

En este sentido, Clavijo indicó que los proyectos que se están desarrollando desde estas instalaciones buscan poner la tecnología "más puntera del mundo al servicio de las personas". Añadió que los datos que registren estas aeronaves no tripuladas "serán vitales" para la lucha contra los incendios y los efectos del cambio climático en espacios naturales, así como para vigilar las costas, evitando por ejemplo la pesca furtiva o mejorando la seguridad.

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, explicó que el objetivo de esta visita es que el Gobierno regional "siga apoyando" este tipo de proyectos con acciones que repercuten en el beneficio de la sociedad canaria en general y de Fuerteventura en particular.

Así, García se refirió a las oportunidades laborales que ofrece el sector aeroespacial a la "talentosa juventud" de la isla, manifestando que más de 1.300 personas han recibido ya formación en el ISSEC durante el año y medio que este centro lleva operativo.

Por su parte, el director del Parque Tecnológico de Fuerteventura, Eduardo Pereira, que acompañó a Clavijo y García en la visita a los hangares provisionales instalados junto a la pista de operaciones en los que se resguardan las plataformas de distintas compañías, resaltó la "importancia" del apoyo institucional y económico del Gobierno de Canarias y de otras instituciones para "hacer realidad el ambicioso proyecto de convertir a Fuerteventura en referente internacional para pruebas de aeronaves no tripuladas".

Esto, puntualizó, se está logrando con hitos europeos como el primer vuelo de un HAPS a una altitud relevante.

LANZAMIENTOS

Desde Canarias Stratoport opera Mira Aeroespace, empresa internacional que cuenta con una plataforma no tripulada de 18 metros de envergadura, y que hace una semana realizó el lanzamiento de un primer pseudosatelite civil en España, una aeronave equipada con cámara electroópticas e infrarrojas que tiene previsto hacer 1.000 horas de vuelo en los próximos meses, cada vez durante más tiempo y a mayor altura para llegar a la estratósfera.

Los vuelos de esta plataforma están coordinador por Telespazio Ibérica y operados por la fundación CATEC.

Sobre este lanzamiento, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, recibió información, así como del trabajo que está realizando la empresa turco-irlandesa A-TechSYN con cuatro UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada), de cuatro metros, que están volando casi todos los días para avanzar en proyectos de seguimiento de incendios, aunque tienen previsto quedarse definitivamente en las instalaciones de Fuerteventura para realizar proyectos relacionados con la seguridad en las playas, la lucha contra la pesca furtiva y otros de control de las costas.

Asimismo conoció los trabajos que lleva a cabo Magline, una empresa de Zaragoza que desarrolla proyectos europeos y nacionales relacionados con UAS y nuevas tecnologías aeroespaciales, que ya han comenzado con pruebas de vuelos con varias aeronaves no tripuladas, de cinco metros de envergadura, y que también se centra en proyectos de seguimiento de incendios.

TAO, empresa alemana especializada en plataformas estratosféricas HAPS (High Altitude Platform Station) más ligeras que el aire, también ha elegido Canarias Stratoport para desarrollar pruebas de pseudosatélites de gran altitud dedicados telecomunicaciones y observación de la Tierra. En concreto, cuenta con una aeronave tipo globo ligada a proyectos de defensa e incendios que han montado hace una semana para realizar su primer vuelo en fechas próximas.

Tras conocer todo ello, Clavijo resaltó que el impulso de la industria aeroespacial en las islas "será aún mayor" tras su declaración como sector estratégico en junio de 2024, ya que manifestó que esta declaración "se ha visto reforzada" con la aprobación en mayo de este año de la primera Estrategia Aeroespacial de Canarias, un plan integral para convertir al archipiélago en un hub internacional en este área en que Canarias Stratoport de Fuerteventura "juega un papel fundamental".

INSTALACIONES

La infraestructura Canarias Stratoport for HAPS & UAS es multipropósito, por lo que permite el desarrollo, prueba y operación de pseudosatélites de gran altitud (HAPS)y larga duración, así como de aeronaves no tripuladas (UAS), es decir, plataformas que pueden volar a gran altitud y con varias horas de autonomía.

Se complementa con el edificio polivalente ISSEC, también construido por el Cabildo de Fuerteventura. Se trata, por tanto, de un centro para la creación, desarrollo, validación, certificación y operaciones de comando y control de vuelo de soluciones innovadoras de seguridad, emergencias y biodiversidad (incendios forestales, parques naturales, contaminación marina, patrimonio público, entre otros ámbitos) mediante Data Analytics a partir de datos obtenidos de sensores embarcados en plataformas no tripuladas.

Además cuenta con salas de control de vuelo, simuladores, formación e instrucción (Canarias Geo Training Center), análisis de misiones y datos, comunicaciones y un laboratorio de ideas (Canarias GeoLab).

Estas infraestructuras únicas en España y en Europa forman parte de 'Canarias Geo Innovation 2030', un programa de innovación del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Fuerteventura de observación de la Tierra y las comunicaciones para mejorar los servicios públicos.

Sobre sus proyectos y actuaciones de desarrollo están cofinanciados por la Unión Europea, mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Puede, de los fondos Next Generation UE y el programa FEDER 2021-2027, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Gobierno de Canarias a través de las consejerías de Política Territorial y Universidades, y el Cabildo de Fuerteventura mediante su entidad Parque Tecnológico de Fuerteventura SA, MP.