Clavijo propone un Pacto por el Empleo en Canarias para reducir la tasa de paro

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato propuesto por la Cámara regional para presidir el Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha propuesto durante el Pleno del debate de investidura la firma de un Pacto por el Empleo en Canarias con el objetivo de reducir la tasa de paro y mejorar, de la mano de los agentes sociales, la calidad y la estabilidad del empleo.

En su discurso de investidura, Fernando Clavijo ha afirmado que el objetivo es empezar a trabajar desde el primer día para reducir la precariedad laboral, potenciar la inserción laboral de los jóvenes y la atención especial a las personas desempleadas de larga duración, y en la línea de consulta abierta con la sociedad, recuperar el diálogo social con una hoja de ruta definida, en la que figurará la firma de un Pacto por el Empleo.

Clavijo incidió en que se trata de avanzar hacia un empleo de calidad y generar nuevas oportunidades a través de la formación para retener el talento en las islas y que los jóvenes no se vean obligados a emigrar. "Es mejor tener un empleo que no tener ninguno, pero no podemos seguir admitiendo como una fatalidad de nuestro mercado laboral empleos mal pagados", apostilló.

En otro orden de cosas, manifestó su preocupación por el "peligroso" sentimiento de rechazo de una parte de la sociedad a la actividad turística por parte de "algunos políticos irresponsables". Según Fernando Clavijo, "sin duda se han cometido abusos y errores en el desarrollo turístico canario. Como en todas las zonas turísticas conocidas en todos los continentes. Pero no justifican, ni de lejos, la turismofobia que alientan algunos grupos y grupúsculos políticos".

Clavijo quiso dejar claro que el turismo crea empleo no solo en los hoteles y apartamentos, sino en el comercio, en el transporte, en la agricultura y en la industria. "Alentar la xenofobia contra esos millones de trabajadores europeos que eligen nuestras islas como destino de su descanso y sus vacaciones es apostar por un futuro de paro y miseria", advirtió.

El candidato nacionalista sostuvo que el turismo sostenible y de calidad "debe seguir siendo en el corto y medio plazo el motor de la economía canaria pero debe cambiar, eliminando o neutralizando sus impactos negativos, cuando los hay, en lo ecológico, lo económico y lo social. Y debe asumir su responsabilidad y con el respaldo de la administración debe ser, de verdad, un motor tractor de toda la economía, especialmente de nuestro sector primario". "Sin sector primario no existiría el paisaje que el sector turístico vende como atractivo en Europa y por eso el turismo tiene que devolver parte de esa riqueza al sector primario", agregó.

Para ello, Fernando Clavijo abogó por multiplicar por miles los consumidores de los productos canarios, que también deben ser parte principal de la oferta gastronómica del turismo. "Crecer juntos, de la mano. Es posible; ya se dieron pasos en ese objetivo y aunque se haya desandado ese camino se puede volver a transitarlo con éxito. Devolverle a nuestro sector primario el papel principal que se merece porque un pueblo que olvida su mar y su campo, y depende del exterior, está abocado a la ruina y a la dependencia", alertó.