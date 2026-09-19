Clavijo recalca que el Gobierno canario "siempre ha estado y estará" al lado de La Palma para su recuperación total

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, atiende a los periodistas - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recalcado este sábado que el Ejecutivo que preside "ha estado y seguirá estando al lado" de La Palma para que su recuperación "total" sea una "realidad" cuando se cumplen cinco años de la erupción volcánica.

Así lo ha señalado en un mensaje difundido por 'X', donde ha puesto en valor la "fuerza" el pueblo palmero, que supo "reaccionar con serenidad y generosidad" a un fenómeno que "destruyó viviendas y medios de vida" y que, además, visibilizó "con crudeza" que "vivimos en un territorio volcánico que tiene sus propias reglas".

"A las administraciones nos puso a trabajar no solo para devolverle a los vecinos y vecinas lo que el volcán les arrebató sino para que no olvidemos la importancia de estar preparados y actuar con celeridad", ha puntualizado el jefe del Ejecutivo regional.

Clavijo ha recordado que el Gobierno regional "siempre ha estado al lado de las instituciones palmeras y de sus gentes", y que "seguirá estándolo" para que la recuperación total sea "una realidad".