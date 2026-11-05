Clavijo recibe una respuesta de Sánchez sobre el repunte migratorio en Canarias y la califica de "decepcionante"

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha informado de que ha recibido una respuesta del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a la carta que le envió sobre el repunte migratorio en Canarias, si bien ha considerado que es "decepcionante" la contestación que da.

"La respuesta la considero decepcionante, ¿no? Porque la respuesta del presidente Sánchez lo que viene a decirme es lo que se ha hecho. Eso ya lo sabemos. Y en algunos casos se ha hecho poco y mal", apuntilló en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación a su llegada a Guadalupe, donde se celebra este jueves la XXX Conferencia de Presidentes RUP.

Al respecto, el presidente canario ha subrayado que lo que se solicita "es la posibilidad" de sentarse "con las instituciones, con los ministerios, con quien coordine la respuesta, para planificar lo que hay que hacer" porque, ahondó, "lo que se ha hecho ya" lo saben, y es por lo que, dijo, tuvieron que acudir al Tribunal Supremo y demandar al Gobierno de España, "por la dejación absoluta" en ejercer su competencia.

En este sentido, ha remarcado que lo que se pedía "era otra cosa", que espera poder trasladarle a su gabinete que "no" era un inventario lo que querían, sino "al menos una reunión entre gobiernos de coordinación para poder poner sobre la mesa la situación" que se está vivienda en El Hierro en lo que se refiera a la sanidad, o en otras islas como la de Lanzarote, donde han llegado fallecidos.

"En fin, nos hubiese gustado una respuesta un poquito más proactiva y no tan simple y llanamente decir lo que se ha hecho, que para eso no le mando una carta", apostilló Clavijo para agregar que tampoco hay convocatoria de la junta de seguridad, ni tienen los ministerios con los que se deben reunir, entre otras cuestiones.

Tras esta respuesta, Clavijo expuso que se va a intentar contactar otra vez con el gabinete de Pedro Sánchez y, aprovechando la cumbre de Guadalupe, espera poder trasladar a la Unión Europea la situación que está viviendo Canarias desde el punto de vista migratorio.