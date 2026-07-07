Clavijo reclama un centro vulcanológico "de verdad" y da al Gobierno hasta septiembre para resolverlo

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este martes un Centro Vulcanológico Nacional "de verdad" en Canarias --La Palma y Tenerife obtuvieron la sede compartida-- y ha dado de plazo hasta septiembre al Gobierno central para dar una solución.

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha apuntado que la resolución era "muy clara" e incluía a La Palma como sede principal y un departamento en Tenerife, siguiendo el modelo del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

En esa línea ha dicho que ahora, desde el Ministerio de Ciencia, lo que se plantea es una "sede académica" reducida a un "cascarón vacío" y que "no es lo acordado y lo que está publicado en el boletín". "A eso nosotros nos negamos", ha comentado.

El presidente ha reconocido que el mundo académico, los investigadores, el propio Gobierno de Canarias y los dos cabildos "que han esperado pacientes durante meses y meses se han cansado y lo que han tenido es que elevar la voz".

Por eso, espera que el Gobierno central "reconduzca la situación" y "haga honor a lo publicado en el boletín" ya que hay partidas presupuestarias previstas tanto en el Gobierno regional como en los dos cabildos.

En esa línea, ha indicado que si no se respeta el acuerdo lo que hay es "más humo" y si la situación no cambia, ha advertido de que el Gobierno de Canarias "no estará en esa foto".

David Toledo (CC) ha comentado que lo que se aprobó y se acordó con el centro de vulcanología "va un trecho" ya que el ministerio pretende instalar en las islas "un cascarón vacío, sin competencia y sin capacidad de decidir".

A su juicio, "ahí es donde está el truco, pretenden que en Canarias tengamos, en La Palma y en Tenerife, un cartel bonito con el nombre que diga Centro Nacional de Vulcanología pero la realidad, las decisiones, las competencias, los esfuerzos y la capacidad económica, pretenden que esté en Madrid, que Madrid siga tutelando absolutamente todo".

Para Toledo, "eso es tomarle el pelo a los canarios y a las canarias, y precisamente, siempre es el mismo modus operandi, el anuncio, el acuerdo, las mil fotos, y cuando llega la hora de la verdad, aparece el cambio de opinión".