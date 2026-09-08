Clavijo reclama "tranquilidad y sosiego" en España porque "las cosas no van bien"

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

TEROR (GRAN CANARIA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este martes "tranquilidad y sosiego" en la política española porque "las cosas no van bien", poniendo como ejemplo el Informe PISA que deja los peores datos de la serie histórica.

"Tenemos la obligación de acordar y dialogar para que las cosas vayan mejor para los ciudadanos, que es para lo que nos han puesto aquí", ha indicado a los periodistas.

Clavijo no ha querido fijarse en un horizonte de adelanto electoral porque es una decisión que "no depende" de su Gobierno sino del presidente, Pedro Sánchez, y entiende que lo que depende de su Ejecutivo "es trabajar hasta el final".

"Yo siempre digo que te cojan con la tarea hecha, y nosotros hacemos la tarea, ¿que hay adelanto?, bueno, pues nada, pues llegamos hasta donde llegamos, ¿que no hay adelanto?, pues seguiremos trabajando, pero no es algo que dependa de nosotros en este momento", ha agregado.

De cara a las próximas elecciones autonómicas y locales ha dicho que aún quedan todavía ocho o nueve meses y "mucho trabajo por hacer" y "la ciudadanía votará y en función de lo que vote se tendrán que articular acuerdos".

No obstante, ha dejado claro que CC "no va a pactar ni va a acordar" nada con Vox porque "representa todo lo contrario" de lo que quiere su partido para Canarias --actualmente sí tiene acuerdos en vigor en Granadilla, Teguise y Arona-- y el "ejemplo más claro" se ve con Ceuta y la inmigración.

Ha destacado que Vox es el único partido que se ha quedado "fuera" de todos los acuerdos sobre inmigración en el archipiélago y dicen "sistemáticamente" que los migrantes no pueden salir de los territorios frontera y "se tienen que quedar".

Gracias a la reforma de la ley de extranjería, Canarias tiene hoy unos 2.500 menores y no 6.500, "una cifra que se puede más o menos gestionar de tal forma que no perjudica a los canarios" y también respeta el derecho del menor.

Más allá de eso, ha dicho, "lo que esperamos y deseamos es tener una propuesta lo suficientemente atractiva para que la ciudadanía nos dé el apoyo y poder gobernar".