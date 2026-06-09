Clavijo reclama unidad al Parlamento con la reforma de la financiación porque "si sale mal" lastrará el futuro

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ALEX DE LA ROSA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado este martes a todas las fuerzas del Parlamento estar "unidas" ante la reforma del sistema de financiación autonómica ya que "si sale "mal" o hay un "reflejo injusto" de las singularidades del archipiélago pues "lastrar el futuro" de tres o cuatro gobiernos.

En respuesta a una pregunta del AHI en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha insistido en que los canarios están "solos" en un debate en el que hay una "tentación muy alta" de "mezclar" el REF con los recursos de la financiación, aparte de que las comunidades autónomas "no saben" lo que es una RUP ni lo que significa.

Ha apuntado, no obstante, que no disponen aún de ningún documento oficial solo "discursos, postureo, globos sonda y bombas de humo" y ha avanzado que a la primera reunión convocada por el Gobierno, de carácter técnico, acudirá el viceconsejero de Hacienda, Gabriel Megías.

No obstante ha indicado que ante la falta de información y que las comunidades autónomas "no saben lo que es el REF" ni la doble singularidad ni "lo difícil" que es prestar servicios públicos en el archipiélago, "la mayor esperanza es que esto se posponga".

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto (AHI), ha comentado que al Gobierno central "le han entrado las prisas" con los presupuestos y el sistema de financiación y se ha preguntado como se van a obtener casi 21.000 millones más para las comunidades "sin menoscabar el principio de solidaridad" en un escenario de consolidación fiscal, sin subir impuestos, disminuir inversiones o sin más endeudamiento.