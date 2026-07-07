Clavijo recuerda a Vox que es "legítimo" elegir con quién alcanzar acuerdos y alejarse de la "confrontación"

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, contesta a los portavoces de los grupos parlamentarios durante la sesión de control al Gobierno - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha recordado este martes a Vox que frente a su confrontación, enfrentamiento, y división", es "legítimo" defender el diálogo y la capacidad de acuerdos entre fuerzas políticas democráticas para avanzar a una sociedad mejor.

Así lo ha señalado en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Nicasio Galván (Vox) en el pleno del Parlamento sobre si considera positivo para la confianza de la ciudadanía canario su anuncio de buscar "mayorías estables" incluyendo al Partido Socialista, y con la 'línea roja' puesta en Vox, tras las próximas elecciones.

"Le pido que lo de las líneas rojas se lo trabaje. Ya gobierna (CC) con nosotros en algunos municipios, por lo que esa mentira tiene que trabajársela mejor", ha lamentado Galván durante su intervención, donde le ha cuestionado a Clavijo "qué más tiene que hacer el PSOE para que se renuncie a pactar con ellos" y su partido, CC, "no tenga su confianza", en referencia a los procedimientos judiciales abiertos contra miembros del partido.

Clavijo ha recordado a Galván que, al considerarse "demócrata", está a favor del "diálogo y el entendimiento" para alcanzar una sociedad "mejor, alejada de la politización, del enfrentamiento, del insulto, y de los discursos xenófobos y homófobos", con fuerzas políticas "democráticas" que intentan alcanzar los acuerdos.

De este modo, ha afeado la "confrontación, el enfrentamiento y la división" de Vox: "No sé si algún día querrán cambiar la democracia, pero ahora es legítimo que los partidos políticos podamos decir con quién nos gustaría acordar cosas y con quien no", ha aseverado Clavijo, que ha recordado "todos los acuerdos y reuniones (de los que Vox) ha querido salirse de la foto" a pesar de haber sido convocados por el presidente regional.