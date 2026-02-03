Clavijo resalta el papel de Canarias como "socio estratégico" en la investigación de océanos y cambio climático

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha resaltado el papel del archipiélago como "socio estratégico" en la investigación de los océanos y el cambio climático.

Así lo ha dicho el dirigente regional durante la inauguración en Madrid de la II edición de DiploInnova Canarias, donde incidió en que las islas cuentan con todos los elementos necesarios para convertirse en un laboratorio mundial para la protección de los océanos y mitigar el cambio climático.

"El Ejecutivo de Canarias está totalmente implicado y comprometido con las políticas medioambientales, respaldadas por unas condiciones únicas para la investigación y el desarrollo de proyectos pioneros, así como unas instalaciones e infraestructuras que se han convertido en referencia a nivel internacional", dijo.

Según informa el Gobierno regional, precisamente este ha sido el objetivo del nuevo encuentro de DiploInnova Canarias, celebrado este martes con la presencia de representantes de 17 embajadas, que ha centrado su atención en la investigación en torno a los océanos y el cambio climático, un asunto de gran importancia a nivel global pero especialmente relevante para el archipiélago, cuyo territorio es mar en más de un 80%.

Además, Clavijo hizo hincapié en que este programa abre una nueva etapa en la proyección exterior de Canarias, vinculada no solo al conocimiento sino a la innovación y al talento, "con el fin de que las islas participen activamente en la aportación de soluciones a los grandes retos globales de nuestro tiempo".

Con esta iniciativa, el Ejecutivo canario reafirma su compromiso con la ciencia como motor de desarrollo económico y social, así como con la internacionalización de la investigación que se lleva a cabo en el archipiélago.

Para favorecer el crecimiento de empresas de alta tecnología, el presidente subrayó el potencial del Régimen Económico y Fiscal (REF), "una herramienta que ofrece garantías jurídicas y ventajas fiscales que atraen cada año más inversión y nuevas empresas innovadoras a las islas".

GARMENDIA: "UNO DE LOS TERRITORIOS MÁS ESTRATÉGICOS DE EUROPA"

Por su parte, la presidenta de Cotec, Cristina Garmendia, resaltó las competencias científicas, tecnológicas y de talento de Canarias, "que la convierten en uno de los territorios más estratégicos de Europa para avanzar en economía azul e innovación aplicada".

De igual modo, afirmó que las islas son "un laboratorio natural donde Europa puede experimentar, validar y escalar soluciones que necesita con urgencia". "Desde Cotec --dijo-- queremos contribuir a que ese posicionamiento sea reconocido y reforzado".

Garmendia recordó que, según estudios realizados por Cotec, "las empresas canarias lideran en España el uso de inteligencia artificial aplicada a la automatización de movimientos físicos, un indicador del potencial singular del territorio en innovación oceánica".

TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO

Aquí, el presidente de Canarias destacó que "el archipiélago ha iniciado una transición decidida hacia una economía basada en el conocimiento, la innovación y el uso responsable de sus recursos naturales", una transformación que se apoya en la colaboración entre administración, ciencia, empresa y sociedad para generar valor añadido, diversificar la economía y ofrecer respuestas a retos que se manifiestan en los territorios insulares.

Abundó Clavijo en que las islas y zonas costeras están expuestas a mayor riesgo ante el cambio climático, desde el aumento del nivel del mar, los fenómenos meteorológicos extremos, erosión, inundaciones, etc.

Estas circunstancias obligan, en el caso de las regiones ultraperiféricas (RUP), a intensificar las acciones para estar preparados con una estrategia especifica.

Asimismo, añadió que la Comisión Europea ya ha anunciado "que redoblará sus esfuerzos para apoyar a estas regiones a fortalecer su adaptación para superar estos escenarios adversos".

Bruselas reconoce que estos territorios necesitan una atención específica y medidas adaptadas para satisfacer sus necesidades: reforzar su resiliencia y conectividad, desarrollar su autonomía económica, energética y alimentaria, así como proteger su patrimonio natural.

Clavijo puntualizó que, en el caso de Canarias, su riqueza ecológica, su localización en el Atlántico medio y sus condiciones naturales la convierten en un laboratorio natural excepcional para avanzar en soluciones frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la gestión sostenible de los ecosistemas marinos.

APROVECHAR EL POTENCIAL DEL MAR

En este contexto, señaló que el mar es motor de vida y prosperidad y "tenemos que ser capaces de aprovechar su enorme potencial, pero siempre con la sostenibilidad como horizonte".

En esta línea se sitúan proyectos que trabajan en la desalinización con energía de las olas, como el que desarrolla Ocean Oasis; el Centro de Investigación sobre el océano y el clima que lleva a cabo Geomar; la propuesta de energía y agua limpia a partir de las olas por parte Wavespiston; la eólica flotante de doble turbina en agua profunda que llevan a cabo Enerocean y Pronoe; la captura directa de CO2 con costos muy bajos de Brineworks; la propuesta de Aquawind, que combina acuicultura y energía eólica marina o el trabajo que desarrolla Manta, especializada en sistemas fotovoltaicos flotantes marinos.