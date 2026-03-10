Clavijo sitúa a Canarias "en contra de la guerra" y ve con "perplejidad" el "desorden internacional"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este martes que Canarias está "en contra de la guerra" en Oriente Medio y ve con "perplejidad" como la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos abre un nuevo "desorden internacional".

En el discurso de apertura del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria' ha comentado que los canarios saben "muy bien" lo que es una guerra con "fallecidos, víctimas y dolor" por lo que ha resaltado la oposición "firme y contundente" de la sociedad canaria.

Ha apuntado que "todo ha saltado por los aires" desde la llegada de Trump a la 'Casa Blanca' debido a la guerra arancelaria, el "desprecio" a la soberanía, el "ninguneo" a la UE o iniciar ahora una guerra cuyas "consecuencias que están por ver".

Ha indicado también que la UE "no está a la altura, desdibujada, descolocada" e "incapaz de tener un único discurso", lo que demuestra que se ha vuelto a la "ley del más fuerte".

Por ello, ha advertido de que los canarios van a tener que "remar mucho" para conseguir que el estatus RUP se consolide en el nuevo marco financiero 2028-34.