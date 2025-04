Clavijo subraya que el Congreso de CC en Fuerteventura "no" es para hablar de "puestos", sino de la isla

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, ha subrayado este sábado que el Congreso de los nacionalistas de Fuerteventura "no" es para hablar de "puestos", sino de la isla, por lo que consideró que "es un momento importante" para el territorio insular y para Canarias.

"Este congreso está siendo para hablar de Fuerteventura, de la isla, del encaje, de los problemas de la isla y del modelo de isla que se quiere para los próximos años. No es un congreso para hablar de puestos, no es un congreso para hablar de cargos, no es un congreso para hablar de listas, sino es un congreso para profundizar en un momento de cambio importante en el mundo, en Europa, en España, también en Canarias", apostilló en declaraciones a los periodistas.

En este sentido, consideró "importante" que haya una fuerza política como Asamblea Majorera, de Coalición Canaria, que tenga "clara y definida la ruta a transitar" para los próximos años, ya que de ahí habrá que afrontar retos como, citó, el demográfico, el del agua, la presión sobre el territorio y el turismo, la renovación de las energías renovables o la explotación de los recursos.

Añadió que es ahí donde Mario Cabrera y su equipo está "fijando claramente" la hoja de ruta a transitar en los próximos años, lo que es "tremendamente importante" porque se habla de los "intereses de Fuerteventura y de Canarias".

Por su parte, Cabrera explicó que en este congreso se ha elegido la presidencia, secretaría y tres secretarías más, de tal forma que se amplían las "secretarías participativas" y el "número también en los órganos del Consejo Político Insular y el número de asambleas".

Por tanto, defendió que "va a haber participación, van a estar presentes todos" los municipios, consejos políticos locales y luego está el "abanico abierto en las asambleas", tanto a la militancia como a los simpatizantes.

Respecto a por qué ha reconsiderado la decisión de seguir liderando la formación en Fuerteventura, afirmó que cree que "era el momento también de dar ese paso en la parte orgánica" porque hay "gente que lo pueden asumir" como, defendió, se ha demostrado en las ponencias de personas jóvenes.

Sin embargo, indicó que la asamblea, la militancia, ha considerado que "la veteranía en este caso tiene que seguir al frente". Admitió que "es un orgullo" para él pero opinó que "ese paso en la renovación orgánica también hay que darlo".