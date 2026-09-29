Clavijo tilda de "pose política" la urgencia del Gobierno central al aprobar los dos decretos de vivienda

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este miércoles que le parece un "sinsentido" la aprobación de los dos decretos en Consejo de Ministros ante un asunto, la vivienda, que es "lo suficientemente importante" como para ser abordado "desde el sosiego y la tranquilidad".

De este modo, Clavijo, que se encuentra realizando un viaje institucional a Dublín, ha confesado ante los periodistas no entender la urgencia de estos dos decretos, más allá de que sea "una pose política o un relato".

"No se puede legislar a impulso, ni desde luego en una situación en la que un gobierno se ve en algo tan absurdo como sacar dos decretos ley para regular el tema de la vivienda", ha señalado.

Si bien el presidente regional ha asegurado desconocer el texto aprobado "en profundidad" --"no sabemos qué texto va a salir publicado mañana (en el BOE)", ha aseverado--, le "preocupa la deriva" actual en el país. "Es como si para un problema grave de salud tienes dos diágnósticos médicos", ha añadido.

El presidente regional ha criticado la búsqueda "deprisa y corriendo" de una solución a un problema "tan grave" como la crisis de la vivienda, una de las causas principales por las que muchas familias no llegan a fin de mes.