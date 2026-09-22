Clavijo urge al Gobierno a cerrar la 'agenda canaria' y no esperar a la "pedrea" de futuros decretos

Archivo - Fernando Clavijo, presidente de Canarias - ALEX DE LA ROSA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha instado este martes al Ejecutivo central a acelerar las negociaciones para culminar la 'agenda canaria' al completo tras la aprobación de un 'Decreto Canarias' que no es el que le "gusta" ni el que se envió ni el que se aprobó en el Parlamento.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha reclamado que las medidas pendientes se incluyan en el nuevo decreto que se va a aprobar para compensar los efectos de la guerra de Irán y no depender de una "pedrea" de futuros decretos.

Ha dicho que el 'Decreto Canarias' "hace justicia" con La Palma y permite la "vieja reivindicación" del uso del superávit pero no ha quedado recogida la financiación diferenciada para las islas verdes, el "blindaje" del transporte gratuito, los fondos para pobreza, el plan de vivienda o los sobrecostes de la sanidad.

Así, ha avanzando que los consejeros van a "seguir insistiendo" con reuniones con los ministros para que la 'agenda canaria' "vea la luz" pues se trata de un asunto de "voluntad política".

Juan Manuel García Casañas, presidente del Grupo Popular, ha apuntado que la 'agenda canaria' "no tiene privilegios" e incluye aspectos que sirven para hacer frente a la carestía del combustible y la cesta de la compra, aparte de tener más recursos para los servicios públicos y una deducción fiscal para El Hierro y La Gomera, no solo La Palma.

Ha lamentado que muchas familias no pueden costear los estudios universitarios de sus hijos en Tenerife o Gran Canaria y la 'agenda canaria' "es la solución" por lo que "sorprende" que el Gobierno "siga pendiente "de otras cuestiones como la "invasión" de Ceuta cuando "los canarios sufren las malas políticas de Sánchez".