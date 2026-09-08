Clavijo valora los "avances" del 'Decreto Canarias' y confía en apuntalar la 'agenda' antes de final de año

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS) - Archivo

TEROR (GRAN CANARIA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reconocido este martes los "avances" que se incluyen en el 'Decreto Canarias' aprobado por el Consejo de Ministros pese que no va como les hubiese "gustado" tras un año de trabajo.

En declaraciones a los periodistas ha destacado especialmente los "compromisos" con La Palma --bonificación del 60% del IRPF y partida de 100 millones para la reconstrucción-- más otros de "último minuto" relacionados con las ayudas del Posei por lo que se ha dado un "paso importante".

Igualmente ha valorado que se permita el uso de 600 millones de superávit correspondiente a 2025 para inversiones financieramente sostenibles como equipamientos educativos, sociales o sanitarios y las que más les "preocupa", la construcción de vivienda pública.

Con todo, ha indicado que siguen "trabajando" con más reuniones a lo largo del mes de septiembre y octubre "para poder seguir dando cumplimiento a la 'agenda canaria' y aquellos asuntos que están comprometidos entre el Estado y el Gobierno de Canarias".