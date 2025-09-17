Clavijo viajará a Marruecos en enero para fortalecer relaciones en economía azul, desalación, turismo y cultura

Visita de una delegación del Gobierno de Canarias a Agadir para fortalecer vínculos en economía azul, conectividad o desalación - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La visita institucional realizada esta semana por el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo, y el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, a la Región de Souss-Massa (Marruecos) se cerró con un acuerdo para que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, viaje a Agadir en enero de 2026 con el fin de dar continuidad a las conversaciones y avanzar en proyectos de cooperación en múltiples áreas.

La agenda de trabajo de la delegación canaria desplazada a la ciudad marroquí incluyó reuniones con el presidente del Consejo Regional, Karim Achengli, y todo su equipo.

Como preparación de este encuentro de alto nivel, se conformará una comisión bilateral Canarias-Agadir en la que participarán representantes de ambos territorios y agentes especializados en sectores estratégicos como la economía azul, la gestión del agua, la conectividad, el turismo, la cultura y el deporte.

Esta comisión tendrá la tarea de definir propuestas concretas y de sentar las bases de un marco estable de colaboración, informa el Gobierno en una nota.

En esta comisión, los expertos de las universidades públicas de las islas tendrán un papel destacado.

Entre las propuestas de colaboración figura la creación de un programa conjunto de formación turística, que permitirá combinar las capacidades de Canarias y Souss-Massa y que se inspira en experiencias exitosas de cooperación como el proyecto 'Tierra Firme'.

Este programa dedicará especial atención a la diversificación del turismo hacia modalidades de naturaleza, ecología y cultura y a la formación de jóvenes profesionales marroquíes.

En cultura y deporte se planteó reforzar los lazos culturales ya existentes, en especial en artesanía y producción artística, y establecer alianzas entre equipos deportivos de ambos territorios, con especial atención al fútbol.

La celebración de la Copa Africana de Naciones 2025, con partidos en Agadir, y la Copa del Mundo de 2030, de la que Gran Canaria será una de las sedes, ofrece un marco idóneo para visibilizar y fortalecer estas alianzas deportivas, resaltan desde el Ejecutivo.

VIAJE A FUERTEVENTURA

Además, los representantes de Souss-Massa adelantaron que una delegación institucional de la región se desplazará a Fuerteventura para cerrar su participación en el foro internacional de agua y energías renovables 'Africagua', con la intención de dar un primer paso en la colaboración en esta materia entre ambos territorios.

El presidente del Consejo Regional de Souss-Massa, Karim Achengli, subrayó la importancia de este paso para estrechar lazos con Canarias y abrir un espacio de cooperación que se beneficie de la cercanía geográfica y de los desafíos compartidos.

El viceconsejero Octavio Caraballo destacó que "la creación de esta comisión bilateral permitirá avanzar de forma ordenada y con resultados concretos en los ámbitos que interesan a ambas regiones, cara a la visita del presidente Clavijo en enero".

Por su parte, Luis Padilla señaló que "la excelente acogida recibida en Agadir confirma la oportunidad de consolidar una relación estable, con proyectos que aporten beneficios para ambas partes en campos clave como el turismo, la innovación, la conectividad, la desalación o la economía azul".