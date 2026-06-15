Clavijo viajará a Uruguay y Argentina coincidiendo con el 300 aniversario de la fundación canaria de Montevideo

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, viaja esta semana a Uruguay y Argentina con el objetivo de afianzar los vínculos históricos, sociales, culturales y económicos de Canarias con ambos países.

Durante cinco días y coincidiendo con la conmemoración del tricentenario de la fundación canaria de Montevideo, Clavijo mantendrá una intensa agenda de trabajo que incluye reuniones del máximo nivel institucional, la celebración del Foro 'Canarias-Uruguay: del origen al futuro', encuentros con la importante comunidad de descendientes de migrantes canarios y visitas a proyectos de cooperación financiados por el Gobierno autonómico.

En esta misión del Gobierno de Canarias participan también el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, y el director General de Emigración, José Tellez.

Esta es la tercera ocasión en que un presidente de Canarias realiza un viaje oficial a Uruguay y Argentina pues con anterioridad lo hicieron Román Rodríguez en 2002 y Paulino Rivero en 2012.

Durante el viaje, Fernando Clavijo tiene previsto reunirse con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

El encuentro servirá para analizar las relaciones entre Canarias y este país del Cono Sur americano, dos territorios que mantienen vínculos históricos basados en la cooperación en cultura, educación y desarrollo social.

Para profundizar en estas relaciones, el presidente de Canarias mantendrá también una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, recoge una nota del Ejecutivo.

La agenda institucional contempla asimismo un encuentro con el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

La capital de Uruguay fue fundada con la participación de migrantes canarios en noviembre de 1726.

Por tanto, conmemora este año sus 300 años de historia, efeméride en la que el Gobierno de Canarias participará con la organización de actos en la capital uruguaya y en la intendencia de Canelones, además de los que impulsará la Fundación Canaria de Montevideo como homenaje a las 25 familias canarias que arribaron a la bahía de esta ciudad el 19 de noviembre de 1726.

El presidente de Canarias también tiene previsto reunirse con el intendente de Canelones, Francisco Legnani.

Este es uno de los 19 departamentos uruguayos donde más migrantes canarios se establecieron durante los siglos XVII y XVIII.

En Canelones, Clavijo participará el próximo viernes en los actos en honor al nacimiento del General José Gervasio Artigas, considerado el padre de la patria en Uruguay y una de las figuras centrales de la independencia y del federalismo en el Río de la Plata.

Artigas tenía ascendencia canaria, igual que una parte muy significativa de la población uruguaya.

DEL PASADO AL FUTURO

La primera jornada de trabajo en la capital uruguaya también incluye otro acto central: el 'Foro Canarias-Uruguay: del origen al futuro'.

Así, se celebrará en la embajada española, donde Fernando Clavijo expondrá ante más de un centenar de representantes institucionales, sociales y empresariales uruguayos las bases que sustentan la relación histórica entre ambos territorios, el estado actual de estos vínculos, y las nuevas vías de colaboración que el Gobierno canario propone abrir aprovechando la situación estratégica del archipiélago como plataforma intercontinental y las nuevas tecnologías.

En este sentido, el presidente informará sobre las ventajas fiscales competitivas que ofrece Canarias con la ZEC y, sobre todo, gracias a los incentivos incluidos en el Régimen Económico y Fiscal (REF) para las empresas que inviertan en sectores declarados estratégicos como el audiovisual y los de I+D+i.

Para reforzar este mensaje, la agenda de trabajo del presidente en Uruguay y Argentina está coordinada con la que desarrollará durante los mismos días la empresa pública Proexca en ambos países para posicionar Canarias como socio comercial estratégico para las empresas del Cono Sur que busquen expandirse hacia Europa y África.

En Buenos Aires, Proexca organiza una jornada empresarial orientada a captar el interés de firmas argentinas en pleno proceso de internacionalización, enfocándose en la estabilidad y las ventajas fiscales del archipiélago canario.

Ya en Montevideo, la empresa pública se sumará al Foro para presentar a las empresas asistentes las ventajas competitivas de las islas como plataforma comercial entre tres continentes.

También informará sobre el programa de inmersión Canarias Latam Tech, para lo que ha convocado a corporaciones y firmas uruguayas de los sectores tecnológico, audiovisual y de innovación industrial.

En el plano económico, Canarias ejerce como la comunidad autónoma española líder en la compra de productos uruguayos, destacando como el principal cliente nacional de su carne y cereales.

También las importaciones provenientes de Argentina registran cifras récord en la actualidad gracias a un flujo comercial que se concentra casi exclusivamente en dos productos: pescado y carne.

CITAS CON LA COMUNIDAD CANARIA

La agenda de trabajo en Argentina se centrará en una reunión con el embajador de España Joaquín María de Arístegui para conocer de primera mano la situación de la comunidad canaria en el país.

La delegación del Gobierno de Canarias mantendrá también encuentros con las asociaciones argentinas que mantienen muy viva la influencia de la migración isleña en el país.

En el plano social, el presidente mantendrá durante su viaje varios encuentros con la nutrida y activa comunidad canaria en Uruguay y Argentina.

Así, tiene previsto un acto con canarios y descendientes en la Intendencia de Montevideo, además de otro en la Sociedad Islas Canarias, entidad que desarrolla proyectos sociales en la capital uruguaya. Ya en Buenos Aires, la agenda incluye una cita con la colectividad canaria argentina.

Además, Clavijo y el resto de la delegación conocerán de primera mano algunos de los proyectos de cooperación que el Gobierno de Canarias impulsa en estos dos países sudamericanos.

Entre ellos, destaca la financiación de obras en el Centro Educativo Islas Canarias de Montevideo, de la Residencia Orillas Antiracistas en Canelones y al Programa Orroró Uruguay.

DESTINO DE MIGRANTES CANARIOS

Desde el siglo XVIII, miles de familias canarias emigraron a Uruguay y se establecieron en este país del cono sur de América.

De hecho, las primeras expediciones oficiales, iniciadas en 1726, participaron en la fundación de Montevideo y dieron paso a sucesivas oleadas que se intensificaron durante el siglo XIX, especialmente desde Lanzarote y Fuerteventura.

Los registros históricos permiten estimar que al menos entre 8.000 y 10.000 canarios emigraron a Uruguay, contribuyendo de manera decisiva al poblamiento y desarrollo del país.

En Uruguay, los canarios participaron en la construcción de comunidades rurales, en el desarrollo agrícola y en la vida política y social del país.

Esa huella se mantiene en apellidos, tradiciones, expresiones lingüísticas y en la presencia activa de centros canarios y asociaciones culturales en Montevideo y otras ciudades.

Lo mismo ocurre en Argentina. Entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, se convirtió en uno de los principales destinos de la emigración canaria, acogiendo a un flujo constante de familias que buscaban nuevas oportunidades en un país en expansión.

Este movimiento migratorio dejó una huella profunda en la sociedad argentina, especialmente en Buenos Aires y en provincias como Santa Fe, Córdoba o Mendoza, donde los canarios contribuyeron al desarrollo agrícola, comercial y urbano.