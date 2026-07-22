La climatización del Pabellón Santiago Martín (Tenerife) estará lista en el primer semestre de 2027

Visita de una delegación del Cabildo de Tenerife al Pabellón Santiago Martín - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cancha del Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín contará con un sistema de climatización plenamente operativo durante el primer trimestre de 2027.

Así lo anunciaron este miércoles el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, durante una visita a las obras de la segunda fase del proyecto, una actuación cuya inversión supera los 1,5 millones de euros y que mejorará las condiciones de confort térmico de deportistas, equipos técnicos, árbitros y usuarios en general.

La visita contó con la presencia del presidente del CB Canarias, Aniano Cabrera, y del director general de la entidad, Eusebio Díaz, recoge una nota del Cabildo.

Estos trabajos se suman a las distintas mejoras ejecutadas por el Cabildo de Tenerife en el pabellón durante los últimos años.

Entre ellos figuran la climatización del gimnasio, zona VIP y de autoridades y de los vestuarios del primer equipo, la renovación del equipamiento deportivo y la instalación de nuevos cubos LED y marcadores homologados para competiciones nacionales e internacionales.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, destaca que se siguen "dando pasos" para mejorar esta instalación.

Esta actuación, cuyas dos fases han supuesto una inversión de más de 1,7 millones de euros, "incrementará de forma notable el confort de deportistas y aficionados y permitirá que el Santiago Martín siga respondiendo a las exigencias de las grandes competiciones nacionales e internacionales durante muchos años", comenta.

Afonso añade que "el Cabildo mantiene un compromiso firme con la conservación y mejora de sus instalaciones deportivas para ofrecer espacios modernos, eficientes y adaptados a las necesidades de quienes los utilizan cada día, además de seguir reforzando la capacidad de Tenerife para acoger eventos deportivos de primer nivel".

Por su parte, la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, señala que "se trata de una actuación muy esperada por los usuarios del pabellón y especialmente por el CB Canarias, con el que se ha estado coordinado para programar cada una de las fases de la obra y minimizar las molestias derivadas de los trabajos".

Moliné explica también que "la planificación se ha realizado de forma conjunta con el club para compatibilizar la ejecución de las obras con los entrenamientos y las competiciones oficiales, de manera que la actividad del pabellón pudiera mantenerse con la mayor normalidad posible".

A su juicio, "esa coordinación está siendo fundamental para avanzar en una intervención de gran complejidad técnica sin afectar al funcionamiento habitual de la instalación".