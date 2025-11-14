El Cluster Audiovisual exige la paralización del PRUG del Teide por su "impacto catastrófico" en la industria de rodajes

Un rodaje en el Parque Nacional del Teide - CLUSTER AUDIOVISUAL DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Clúster Audiovisual de Canarias ha solicitado la paralización inmediata del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, advirtiendo que su redacción actual "liquida la actividad" y generará un "impacto catastrófico" en toda la industria audiovisual ya que limita "considerablemente" cualquier actividad en una localización "crucial, estratégica e icónica" de la isla.

El sector audiovisual denuncia que el borrador, el "más restrictivo" de España, se ha redactado sin solicitar información y sin consensuar, con una total "falta de transparencia y gobernanza" y sin aportar informes técnicos o de impacto ambiental que justifiquen y motiven la prohibición de la actividad audiovisual.

Esta decisión contrasta frontalmente con la consideración de "sector estratégico" que la propia industria recibió del Parlamento de Canarias (2009), del Cabildo de Tenerife (2018) --por unanimidad-- y del propio Gobierno de Canarias (2024).

Según el Cluster, "la industria audiovisual es una industria limpia que no contamina la tierra, el aire o el mar, ni el paisaje con instalaciones permanentes, y es un pilar clave en la diversificación económica de las islas, que supone ya el 3% del PIB de Canarias".

Así, siendo un sector que tanto aporta a la economía de las islas, y de manera tan transversal, cualquier limitación y restricción "debería ser justificada" al provocar un impacto negativo. "Si analizamos su impacto en el Teide es estadísticamente insignificante", detalla en una nota.

Según datos de la Tenerife Film Commission, el Parque Nacional del Teide recibió más de 5,2 millones de visitantes turísticos en 2024.

En comparación, la actividad audiovisual representa una fracción mínima de esa afluencia --actualmente los rodajes en el Teide están ya regulados de cara a preservar el medioambiente-- pues en 2023, por ejemplo, el año con mayor número de rodajes en Tenerife (193), solo una tercera parte (63) pasó por el Parque Nacional.

Estos 63 rodajes movilizaron a 1.225 personas lo que supuso tan solo el 0,027% del total de visitantes al Teide, precisa.

En esa línea detalla que en noviembre de 2023, se comenzó a exigir un mes de antelación para solicitar permiso mediante instrucción para cualquier actividad audiovisual y como consecuencia de ello desciende en un 10% la actividad del sector audiovisual en el Parque Nacional.

Actualmente, el audiovisual es el sector productivo sometido a "mayor nivel de control" en el parque porque las productoras deben solicitar permiso previo, entregar un seguro de responsabilidad civil y, para equipos de más de 50 personas, presentar una memoria completa que incluye un informe o declaración ambiental, indican desde el Cluster.

El sector subraya que no tiene constancia de la retención de la fianza en ninguna producción audiovisual, por daños.

A modo de ejemplo, apunta que un spot de dos jornadas de filmación en el Teide implica una inyección de 100.000 euros en la economía pues el 70% del presupuesto se consume en costes de personal y el 30% restante en empresas técnicas de alquiler de material, talento local, hoteles, autos de alquiler, servicios de buses, catering, seguridad, carpinteros, etcetera.

TRES AÑOS DE SILENCIO ADMINISTRATIVO

El Clúster Audiovisual lamenta que este PRUG "prohíbe en lugar de preservar" y se ha gestado "de espaldas al sector". "No existe ningún informe de impacto medioambiental que avale las limitaciones impuestas, se ha regulado de manera arbitraria sin fundamentos", indica.

La organización comenta que lleva solicitando en los últimos tres años reuniones tanto con el Gobierno de Canarias, como con el Cabildo de Tenerife, para poder "construir una regulación conjunta" que permita desarrollar la actividad audiovisual dentro de las máximas garantías de respeto al medio ambiente pero "nunca hubo voluntad política". "Hoy estamos ante una regulación que liquida la actividad en el principal icono natural de Tenerife", expone.

UNA REGULACIÓN "INTELIGENTE Y COHERENTE"

Sebastián Álvarez, vicepresidente del Clúster, socio fundador de la Tenerife Film Commission y CEO de Volcano Films, ha sido tajante: "El crecimiento del sector audiovisual debe ir de la mano de la sostenibilidad y del respeto a los ecosistemas. Pero el Gobierno no puede hablar de 'sector estratégico' y, simultáneamente, plantear políticas que dinamiten y obstaculicen la actividad audiovisual".

En esa línea indica que "la industria no busca una 'carta blanca', sino una regulación inteligente y coherente" fundamentada en informes técnicos que combine la preservación con la actividad profesional.

"No hay nadie más interesado que el propio sector en conservar el lugar donde residimos, que es además imprescindible para nuestro trabajo", comenta.

Frente a la prohibición, el Clúster Audiovisual propone convertir a Canarias en un "referente en rodajes sostenibles" y propone pago de tasas específicas para rodajes en el Parque Nacional; destinar la recaudación a reforzar las unidades de Medio Ambiente con técnicos que acompañen los rodajes; establecer la obligatoriedad de contratar un 'eco-manager' en las producciones y crear un laboratorio de innovación en prácticas audiovisuales sostenibles en espacios naturales protegidos.

Con todo, el sector pide la paralización del PRUG y la reconsideración de las medidas específicas que afectan a la industria, instando al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife a "empezar a pensar de verdad, en un plan conjunto" que incluya, un análisis previo, un diálogo, la formación en sostenibilidad y la colaboración real entre las administraciones y los profesionales.

En su opinión, prohibir completamente el uso productivo de las áreas protegidas "puede generar conflictos sociales y fomentar la explotación clandestina" y en cambio, "permitir actividades reguladas, sostenibles y monitoreadas, que generen un impacto positivo y un cambio real en nuestra sociedad, debería ser una prioridad ineludible".