La CNMC ve "injustificado" que el SCE inadmita algunas solicitudes online de subvenciones para formar a desempleados

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha visto "injustificado" que el Servicio Canario de Empleo (SCE) inadmita algunas solicitudes online en el reparto de subvenciones para formar a desempleados.

En un comunicado, la entidad ha entendido que la administración canaria "discrimina" en su convocatoria a los centros de formación inscritos en el censo estatal.

De esta manera, la CNMC ha añadido que la administración no les da de alta en la plataforma 'Asistente de Solicitudes de Formación de SISPECAN', "lo que impide que puedan presentar sus solicitudes por Internet".

"Esta limitación vulnera la normativa de unidad de mercado: es desproporcionada y no está basada en ninguna razón imperiosa de interés general", aseveró.

La Comisión Nacional investiga este asunto desde el pasado 1 de octubre, cuando se informó a la Secretaría para la Unidad de Mercado (SECUM) sobre la posible existencia de obstáculos o barreras relacionadas con la aplicación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM).

Aquí la CNMC ya apuntó en un informe del pasado 15 de octubre que una actuación como la denunciada, de producirse, suele derivar en una restricción que resulta discriminatoria para las entidades domiciliadas en otras Comunidades Autónomas.

Al respecto, recordó que una sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de julio de 2021 ya señaló que la exigencia a los solicitantes de subvenciones por parte de la Administración canaria de estar dados de alta en el Sistema Económico Financiero y Logístico de Canarias (SEFLogIC) en el momento inicial de solicitar y participar en la convocatoria de las ayudas constituía una discriminación indirecta inadmisible.