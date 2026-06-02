Colegio de Arquitectos organiza en Tenerife una jornada sobre sostenibilidad energética

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro acogerá el próximo 9 de julio la 'II Jornada para la actualización del Manual de Diseño de la Sostenibilidad Energética en Canarias', una cita técnica y profesional enmarcada dentro del proyecto RESMAC que lidera el ITC (Instituto Tecnológico de Canarias).

La sesión se desarrollará en el Salón de Actos de Cajasiete y permitirá reflexionar sobre la eficiencia energética, la arquitectura bioclimática y las posibilidades de adaptación de la edificación canaria ante los retos climáticos actuales.

La jornada, organizada por el COA, cuenta con la colaboración del Instituto Tecnológico de Canarias, sociedad pública adscrita al Gobierno de Canarias, y se desarrolla dentro del programa Interreg MAC 2021-2027 de la Unión Europea cuya finalidad es consolidar una economía verde y competitiva a través del desarrollo y transferencia de soluciones vinculadas a las energías renovables y a la descarbonización de sectores estratégicos.

Este segundo encuentro adquiere especial relevancia en un contexto marcado por la necesidad de optimizar recursos, mejorar el confort y el comportamiento energético de los edificios y tratar de mitigar, desde el conocimiento técnico, los efectos del cambio climático, resalta el COA en una nota.

En Canarias estas cuestiones cobran una dimensión específica por las particularidades climáticas del archipiélago, que requieren soluciones adaptadas a su diversidad y contexto.

Esta nueva cita da continuidad al encuentro celebrado en marzo del pasado año, donde se profundizaba en la necesidad de actualizar y aportar modificaciones al manual, después de la experiencia acumulada en estos 15 años desde su publicación.

La evolución del clima, con una clara tendencia al calentamiento global, la actualización de la normativa europea sobre eficiencia energética y la necesidad de revisar la aplicación de estándares continentales a las condiciones propias de Canarias son la base de este encuentro.

El programa reunirá a especialistas vinculados a la arquitectura bioclimática, la investigación del clima, la regeneración urbana, la eficiencia energética y el confort en la vivienda.

La sesión arrancará a las 9.00 horas con la presentación oficial a cargo de la decana del COA, María Nieves Febles, y el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco Javier González.

A continuación, intervendrán Pilar Navarro, jefa de sección del departamento de Energías Renovables del Instituto Tecnológico de Canarias; Araceli Reymundo y Margarita de Luxán, arquitectas y coautoras del manual de arquitectura Bioclimática para Canarias; Albano González Fernández, profesor titular de Física Aplicada de la ULL e integrante del grupo GOTA (Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera); Miguel Núñez Peiró, arquitecto e investigador del grupo ABIO de la Universidad Politécnica de Madrid; y Carmen Sánchez- Guevara, arquitecta e investigadora especializada en pobreza energética y confort térmico.

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y CONFORT: LA CLAVE DEL NUEVO DISEÑO

Este encuentro resulta especialmente necesario en el contexto actual, que coloca a la sostenibilidad energética como una necesidad real en la lucha contra el cambio climático, señala el COA.

También se considera necesario impulsar una reflexión en paralelo, una suma en positivo entre las recomendaciones de la arquitectura bioclimática particularizadas para Canarias y la aplicación de los estándares de la normativa de referencia y sus programas homologados para tratar de avanzar en la dirección correcta y poder valorar e impulsar las estrategias más adecuadas.