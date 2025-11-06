Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro organiza una jornada sobre renaturalización de las ciudades

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA) organiza este viernes a las 17.30 horas la jornada 'Renaturalizar las ciudades: construyendo espacios para habitar', una iniciativa enmarcada dentro de la conmemoración del 'Día Mundial de Urbanismo'.

La sesión se desarrollará en el salón de actos de la institución colegial y será de libre acceso a la ciudadanía hasta completar aforo.

La programación arrancará con la apertura oficial a cargo de María Nieves Febles, decana del COA, y de Cristina Amigó, comisionada de formación, área que impulsa esta propuesta en la que se invita a reflexionar sobre la integración de los espacios verdes como infraestructuras necesarias dentro del nuevo modelo urbano, en coherencia con la visión europea de transición ecológica urbana.

La sesión contará con Emilia Román López, doctora en arquitectura y profesora en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, que pondrá el foco en el valor de los principios de las ciudades saludables y en cómo integrar la naturaleza en la planificación urbana desde una perspectiva integral.

Además, expondrá ejemplos prácticos aplicados a la regeneración urbana y la adaptación de los espacios ante el cambio climático, recoge una nota del COA.

Román es coautora de diversas publicaciones, destacando la 'Guía para planificar Ciudades Saludables', editada por el Ministerio de Sanidad y la Red Española de Ciudades Saludables, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

A continuación, Belinda Tato Serrano, arquitecta urbanista, cofundadora de Ecosistema Urbano, expondrá su visión profesional sobre cómo transformar las ciudades para hacerlas más sostenibles, saludables e inclusivas, combinando naturaleza, tecnología y equidad.

A continuación, y como cierre, se desarrollará una mesa redonda en la que intervendrán, junto a las ponentes, Juan Manuel Borrajo, ingeniero de montes, experto en arboricultura urbana e infraestructuras vede y redactor del Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Santa Cruz de Tenerife, junto a Agustín Cabrera Domínguez, arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria y encargado de elaborar, en colaboración con el urbanista Salvador Rueda, el Modelo de Desarrollo Urbano Sostenible y Plan de Acción para el presente y futuro de las políticas territoriales del municipio de San Cristóbal de La Laguna.