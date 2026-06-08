Una colisión entre un camión y el tranvía de Tenerife provoca retrasos en el servicio de la Línea 1

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre un camión y el tranvía a la altura de Hospital de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, producido en la mañana de este lunes ocasiona en estos momentos retrasos en la Línea 1 del Tranvía.

Así lo ha informado Metrotenerife en su perfil de redes sociales, donde especifica, además, que se mantiene el servicio solo entre Trinidad y Taco, así como entre el Intercambiador y la parada correspondiente a Chimisay.

Sin embargo, el recorrido entre Taco y Chimisay permanece, por ahora, fuera de servicio.