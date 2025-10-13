Comisario de Policía Nacional en Arrecife(Lanzarote) da positivo en control de alcoholemia y espera que se tomen medidas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Comisaría de Arrecife, en la isla de Lanzarote, ha dado positivo en un control de alcoholemia en la madrugada de este sábado, 11 de octubre, cuando se identificó el mismo como jefe del dispositivo de Arrecife en Vivo, por lo que se encontraba de servicio, según ha publicado el periódico La Voz de Lanzarote y recoge Europa Press.

Ante esto hechos, desde la Jefatura Superior de Policía Nacional en Canarias se ha informado que se ha dado conocimiento de lo ocurrido a los órganos centrales de la Dirección General de la Policía con el objetivo de "depurar las posibles responsabilidades disciplinarias en las que pudiera haber incurrido".

De todos modos, matiza que se han comunicado estos hechos a la Dirección General de la Policía "con independencia de que no se descarte otro tipo de medida".

El control de alcoholemia al comisario se produjo en las inmediaciones del puerto Marina Lanzarote con motivo de la celebración de Arrecife en Vivo. En el vehículo viajaban junto a él otras dos personas que no pertenecen al cuerpo.