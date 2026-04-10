Comisionado insiste en el Parlamento en la modernización del fuero para mejorar los beneficios del REF a las pymes

Archivo - El comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, José Ramón Barrera - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comisionado del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, José Ramón Barrera, ha comparecido este viernes en una comisión en el Parlamento para abordar la que sería una "medidas clave" para mejorar la compensación del REF a los canarios, que aún no lo hace como "verdaderamente tendría que hacerlo": la 'Reserva para Capitalización'.

"Creemos que el modelo actual tiene la debilidad de no compensar a los canarios como verdaderamente tiene que compensar. Las degrabaciones de la tributación se mantienen si se llevan a cabo acciones de inversión. Así, aquella empresa que no se acoja a esa obligación de inversión está tratada al mismo nivel que cualquier otra empresa en el territorio nacional, a pesar del fuero y de que está en Canarias", ha lamentado el comisionado.

Barrera ha precisado, además, en el Parlamento la necesidad de mejorar el ahorro en la economía canaria, una cuestión que pasaría por "capitalizar" a las empresas en el archipiélago. "Necesitamos empresas resilientes y bien capitalizadas para la economía canaria, con un fuerte ahorro para hacer frente a las necesidades", ha dicho.

Así, ante la situación macroeconómica que bordea a Canarias, con debilidades en productividad y mayor necesidad de capitalización empresarial y de mejorar el modelo del REF, el comisionado insiste en la modernización del actual modelo con la incorporación del incentivo de la 'Reserva para Capitalización'.

SOBRE EL INCENTIVO

Este incentivo estatal se reforzaría en Canarias con un diferencial del 60%, lo que permitiría a las pymes reducir el Impuesto de Sociedades del 25% al 10% si mantienen los beneficios como fondos propios.

Según el departamento del Ejecutivo regional, incorporar este incentivo en el nuevo fuero supondría pasar de un modelo de incentivos que obliga a invertir a otro en el que las pymes tengan la posibilidad de reforzar su solvencia, bien "a través de acciones de formación, de conciliación o bien la contratación de más trabajadores", medidas que impulsarían la "productividad" y ayudarían a ganar "músculo financiero" frente a altibajos.

"Hemos pedido análisis a la Universidad de Las Palmas y Andrés Dórtas, que es miembro además de la Cátedra del REF, y nos dice que esto supondría mayor competitividad y crecimiento para las empresas de Canarias, la equidad territorial y una complementariedad entre los incentivos ya existentes. Por tanto, no tienen por qué entrar en choque con lo que ya tenemos", ha defendido el comisionado del REF, José Ramón Barrera.