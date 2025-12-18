El Comisionado de Transparencia presenta su Plan Estratégico 2025-2029, un documento "vivo" para mejorar su eficacia

Archivo - La comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Noelia García Leal, comparece en comisión parlamentaria - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comisionado de Transparencia de Canarias ha presentado este jueves su Plan Estratégico 2025-2029, un documento "vivo" que pretende trazar una hoja de ruta que mejore la eficacia y eficiencia del propio órgano. Entre sus objetivos y líneas de trabajo principales, radica el reto de aprobar su propio marco normativo.

En concreto, el borrador de la Ley del Comisionado, sobre el desarrollo de la actuación del órgano prevé ser remitido a los diputados canarios para su conocimiento en el primer semestre de 2026, si bien el Comisionado aguarda a la llegada de la Ley de Transparencia regional que se prepara para evitar discrepancias.

"No vamos a ir con dos leyes paralelas, sino a aportar a ese borrador", ha señalado este jueves la Comisionada de Transparencia, Noelia García, que ha comparecido en el Parlamento canario, en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia, a petición de todos los grupos parlamentarios. En su intervención García Leal ha disgregado, asimismo, las cinco líneas estratégicas de un plan que ha sido "muy debatido y discutido".

El Plan Estratégico 2025-2026 cuenta en su contenido con una revisión documental, un análisis institucional, un análisis DAFO, una revisión de líneas estratégicas para formular objetivos concretos, con indicadores específicos, y el diseño de un sistema de "gobernanza y seguimiento" del propio plan.

A raíz del diseño de este documento estratégico, que contaría con las programaciones operativas anuales, García Leal ha insistido en la misión del Comisionado, y que pasa por continuar en su propósito de garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública, convirtiéndose, asimismo, en una "institución de referencia" para la población y entidades, velando por un acceso a la información pública de forma "ágil y comprensible".

5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

El Plan Estratégico contará, asimismo, con cinco objetivos clave en su desarrollo: la aprobación de la Ley del Comisionado en el Parlamento canario; el desarrollo de un nuevo sistema metodológico de evaluación que mejore los procedimientos; la modernización de los procesos; el fomento de la cultura de la transparencia en entidades públicas y en la ciudadanía, y la potenciación del posicionamiento del Comisionado a nivel nacional.

"No es (un documento) tedioso, es bastante concreto y directo, y se intenta mejorar la eficacia y eficiencia del propio Comisionado. Es importante tenerlo frente a una orientación clara y la determinación de las prioridades en las actuaciones a llevar a cabo", ha insistido la Comisionada.

