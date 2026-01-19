La compraventa de viviendas en Canarias vuelve a tasas positivas con un crecimiento del 30,2% en noviembre

Archivo - Compraventa de vivienda - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Canarias ha subido un 30,2% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 7,8% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 2.305 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 0,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en noviembre en Canarias, 2.260 se realizaron sobre viviendas libres y 45 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 763 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.542 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En noviembre se realizaron un total de 3.734 operaciones sobre viviendas. Además de las 2.305 compraventas, 638 fueron herencias, 142 donaciones y 10 permutas.

En total, durante noviembre se transmitieron en Canarias 6.424 fincas urbanas a través de 3.575 compraventas, 1.221 herencias, 222 donaciones, 20 permutas y 1.386 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 653 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 184 herencias, 281 compraventas, 51 donaciones, dos permutas y 135 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Canarias es la comunidad donde mejor se comportó en noviembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 30,15%, seguida de Navarra con un 21,57% más y Murcia (+18,04%). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Asturias y Baleares con caídas del 9,43%, 5,92% y del 3,34%, respectivamente

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...