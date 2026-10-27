Un concejal de Vox insulta y amenaza con pegar a otro de Podemos en un pleno en Adeje (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha denunciado este martes que el concejal de Vox en el Ayuntamiento de Adeje, Cristian Pablo Comellas, llamó "hijo de puta" y espetó un "me tienes hasta los cojones" al concejal de Podemos, Gabriel González, durante el pleno municipal.

El edil de la formación morada ha relatado en una nota que también le amenazó con gestos intimidatorios con el puño cerrado mientras defendía una moción para recuperar la memoria democrática y reconocer a las víctimas de la represión franquista.

Podemos Canarias denuncia "la violencia política, el insulto como herramienta y el gesto amenazante como advertencia de una ultraderecha que ha dejado de disimular y campa cada vez más a sus anchas en las instituciones".

En opinión de González, "que un concejal tenga que debatir el reconocimiento de las víctimas del franquismo mientras otro le insulta y le enseña el puño insinuando una futura agresión no es un incidente menor, es una prueba de hasta dónde está dispuesta a llegar la derecha radical cuando se siente impune".

Mientras el concejal 'morado' defendía la moción, el edil de Vox se dirigió a él con esas expresiones y levantó repetidamente la mano con el puño cerrado, unos gestos que el concejal interpretó como una amenaza directa de agresión física.

"Un pleno municipal debe servir para debatir propuestas y defender ideas, no para amedrentar a quien piensa diferente. Que un representante público recurra a insultos como 'me tienes hasta los cojones' o 'eres un hijo de puta', acompañados de gestos que parecen anunciar un puñetazo, es inadmisible. Ninguna diferencia política justifica este comportamiento, ha señalado.

En ese sentido ha indicado que "no fue una discusión acalorada" sino una "intimidación calculada, con testigos, en el corazón de la institución que debe representar a toda la ciudadanía, y quien insulta, amenaza y señala con el puño no está debatiendo, está intentando que el que piensa distinto se calle, eso tiene un nombre y no es libertad de expresión".

Podemos Canarias exige la condena pública e "inequívoca" de Vox y de su dirección en Canarias a los insultos y gestos intimidatorios de su concejal en Adeje y reclama que los hechos consten en el acta del pleno y que la corporación municipal los rechace de forma expresa.

Asimismo, demanda que se active el protocolo de convivencia y respeto institucional para que ningún representante público vuelva a ser insultado o intimidado en el ejercicio de sus funciones, y emplaza al alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE) y al resto de grupos municipales a pronunciarse con claridad "porque el silencio ante el matonismo también lo legitima".

"Frente al matonismo y el fascismo, más democracia; frente al odio, más derechos y más convivencia", ha concluido Gabriel González.