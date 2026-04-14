Concluye la rehabilitación de fachadas en la Villa Histórica de Betancuria (Fuerteventura) - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 14 (EUROPA PRESS)

La rehabilitación de fachadas en varias de las calles de mayor tránsito de la Villa Histórica de Betancuria, en Fuerteventura ha finalizado tras una inversión de 117.700 euros enmarcada en la subvención nominada 'Pueblos más bonitos de España en Canarias'

Así lo ha informado la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que ha financiado estas obras de adecuación y acondicionamiento con el objetivo de transformar notablemente la imagen del municipio para reforzar su valor patrimonial.

En este sentido, el proyecto partió de un estudio previo que incluyó la eliminación de distintas capas de pintura en varias edificaciones.

Además, este análisis permitió recuperar los colores originales que tradicionalmente decoraban las fachadas, destacando tonos añiles y derivados del granate, que han sido cuidadosamente restituidos en esta intervención.

El director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística, Héctor Mateo, mostró su satisfacción por la finalización de las obras y subrayó que "Betancuria representa como pocos lugares la esencia de nuestro patrimonio histórico y cultural, y estas actuaciones refuerzan nuestro compromiso con su conservación y con la mejora de sus infraestructuras turísticas, siempre desde el respeto a su identidad".

En este sentido, destacó el compromiso estable de la Consejería con el municipio, que se traduce en una inversión anual de 100.000 euros en la iniciativa 'Villa Capital Histórica de Canarias' y otros 100.000 euros en el programa 'Pueblos más bonitos de España en Canarias', así como actuaciones complementarias como las ejecutadas en 2024, con 293.021 euros destinados al acondicionamiento del área de descanso y la senda peatonal de Vega de Río Palma y en 2025 con 86.500 euros para la redacción del proyecto de un albergue ecofriendly.

Por su parte, el alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, señaló que esta actuación "ha supuesto uno de los cambios más significativos en el conjunto del casco histórico, mejorando de forma notable la experiencia de quienes visitan y recorren nuestra Villa".