Condenada a 21 meses de inhabilitación la alcaldesa de Hermigua (La Gomera) por prevaricación administrativa

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Hermigua, Solveida Clemente (ASG), ha sido condenada a una pena de 21 meses de inhabilitación para ejercer cargo público por prevaricación administrativa por el proceso de adjudicación de un quiosco-bar en la zona de El Pescante.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, hecha pública este martes, recoge que el fallo es firme y no cabe recurso toda vez que la acusada aceptó la calificación realizada por las acusaciones y mostró su conformidad con la pena solicitada.

La Audiencia considera probado que la alcaldesa sacó a concurso el quiosco en julio de 2008 pese a contar con advertencias y reparo de legalidad de la secretaría municipal, dado que el Ayuntamiento no disponía de la concesión por parte de la Demarcación de Costas.

El secretario emitió informe desfavorable porque el quiosco carecía de zona dotacional recreativa, servicios anexos y medidas de seguridad pero el anuncio de licitación se aprobó el 11 de julio y se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el día 28.