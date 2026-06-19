Condenan a una empresa canaria por denegar a una trabajadora el permiso para cuidar a su bebé de 15 meses

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declara vulnerado el derecho fundamental a la no discriminación por razón de género de una mujer trabajadora y de su bebé lactante, de 15 meses, al entender que la empresa Aeromédica Canaria le "denegó injustificadamente" un permiso de cinco días para atender a su hijo.

La Sala de lo Social del TSJC, en su sede de Las Palmas de Gran Canaria, ha revocado parcialmente la sentencia de instancia que había desestimado la demanda de la trabajadora, declarando la "nulidad radical" del acto empresarial.

Además, según ha informado la oficina de comunicación del TSJC, ha ordenado restituir el permiso de la trabajadora y ha condenado a la empresa a abonar 84,12 euros, así como 1.500 euros para la madre y 1.500 euros para el bebé en concepto de daño moral, al entender que el niño está legitimado para ser parte en el pleito por aplicación al caso de la perspectiva de infancia.

La resolución, explica, aborda un conflicto derivado de la negativa de la empresa a conceder a una trabajadora, madre de un bebé de 15 meses, el permiso retribuido previsto en el artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores.

En la sentencia se razona que el caso debe analizarse con perspectiva de género y de infancia, y considera que la denegación empresarial, basada en una "lectura estricta" del justificante médico, "no fue conforme con la finalidad protectora del permiso".

Respecto a los hechos probados, la trabajadora venía prestando servicios para la empresa con antigüedad desde septiembre de 2020 y tenía a su cargo un hijo de 15 meses. El 7 de febrero de 2025, una facultativa del Servicio Canario de Salud (SCS) emitió un informe en el que se hacía constar: "lactante requiere de cuidado por la madre durante tres días. A los efectos oportunos".

En base a ello, la trabajadora solicitó a la empresa la concesión del permiso retribuido de cinco días por enfermedad grave y necesidad de cuidados del menor. Sin embargo, la empresa respondió que no procedía reconocer el permiso del artículo 37.3.b del Estatuto de los Trabajadores porque la documentación aportada "solo justificaba, en su criterio, la ausencia de ese mismo día o, en su caso, una situación encuadrable en otros supuestos distintos del permiso reclamado".

Tras ello, la trabajadora no acudió a su puesto los días 10 y 11 de febrero de 2025 y la empresa descontó 84,12 euros de su nómina por absentismo.

Y, aunque el juzgado de instancia desestimó la demanda, el TSJC revoca ahora esa decisión en parte. La Sala sostiene que el permiso de cuidadores, tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 5/2023, debe interpretarse atendiendo a su finalidad de conciliación y a la necesidad efectiva de cuidados, "no desde una óptica excesivamente formalista".

En la resolución se expone que la trabajadora "dispone de un informe o certificación pública, de especialista médico, que justifica la necesidad de cuidado importante" del familiar, de tal forma que en este caso el documento no fue impugnado por la demandada.

Además el tribunal da relevancia a la corta edad del menor y razona que, tratándose de un bebé lactante, la exigencia de acreditar la gravedad de su dolencia, argumento de Aeromédica para denegar el permiso, no puede traducirse en una carga probatoria desproporcionada que obligue a revelar datos de salud especialmente sensibles.

"Para un bebé puede ser grave, un padecimiento puntual, que sería anodino para una persona adulta", recoge la sentencia que, añade, el concepto de enfermedad grave en este contexto "debe ser siempre interpretado de forma flexible, nunca restrictiva o excluyente, ni con una perspectiva adultocéntrica".

La Sala también aprecia un impacto de género desproporcionado en el conflicto y considera que la negativa empresarial puede constituir una discriminación por razón de género respecto de la madre, además de una discriminación por asociación respecto del menor.

Por lo que "declara la nulidad radical" del acto empresarial y fija una indemnización por daño moral aunque en una cuantía inferior a la pedida en la demanda al entender que las vulneraciones se circunscribieron a un período breve y sin constancia de reiteración.

La resolución también incluye un voto particular, en el que se sostiene que no concurre el presupuesto habilitante del permiso porque no se acredita accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica con reposo domiciliario, y que la interpretación con perspectiva de género no puede crear un régimen jurídico distinto del previsto legalmente.