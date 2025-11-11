El Congreso tumba una propuesta del PSOE para exigir a Baleares y Canarias limitar los pisos turísticos

Archivo - Caja de seguridad de un piso turístico - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso ha rechazado este martes una iniciativa del PSOE que buscaba forzar a los Gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias a facilitar la "no proliferación" de viviendas turísticas en zonas residenciales tensionadas de los archipiélagos.

La iniciativa de los socialistas ha contado con el rechazo de PP y Vox, lo que ha provocado que se haya tumbado en la Comisión de Vivienda del Congreso.

En concreto, el PSOE pedía que se siguiera aplicando el Reglamento de alquileres de corta duración "para facilitar por parte de las administraciones competentes la ordenación y la no proliferación de viviendas turísticas en zonas residenciales tensionadas, garantizando el derecho a una vivienda asequible".

Del mismo modo, la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, apelaba a seguir trabajando con las plataformas de alquileres turísticos y de corta duración, junto con el resto de administraciones competentes, "para la aplicación del registro único de viviendas de corta duración y la retirada de las viviendas que no cuenten con la correspondiente licencia, de dichas plataformas".