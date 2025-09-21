La Consejería canaria de Sanidad acredita al HPS como Hospital Universitario

Archivo - Fachada del Hospital Perpetuo Socorro (HPS) de Las Palmas de Gran Canaria - CARLOS DIAZ-RECIO, CEDIDA POR EL HPS - Archivo

El Hospital Perpetuo Socorro (HPS) ha sido acreditado como Hospital Universitario por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, lo que le permitirá acoger a estudiantes del grado de Medicina, en numerosas especialidades.

El HPS comenzó el camino hacia la acreditación en abril de 2024, cuando se presentó la documentación ante el Servicio Canario de Salud (SCS) por parte del departamento financiero y de dirección de HPS, pudiendo conseguir tras este proceso burocrático la distinción, que incluía acreditar recursos humanos y de infraestructura, tanto docentes como asistenciales, y que concluyó con la visita de inspectores que han podido verificar que "todo lo recogido en la memoria se cumple fielmente", según ha informado el HPS en nota de prensa.

Desde el hospital indican que la acreditación centro universitario es "el resultado de un proceso de expansión que ha vivido el grupo hospitalario en los últimos años", ya que se "ha duplicado" el número de quirófanos y, por tanto, la actividad quirúrgica con unas infraestructuras, donde "el avanzado equipamiento y la innovadora tecnología médica", han permitido doblar la capacidad operativa, "optimizando la precisión, la seguridad y el confort en cada intervención".

Asimismo indican que han abiertos nuevas camas y han finalizado las obras que han reforzado su espacio para integrar la asistencia e investigación con la enseñanza y las prácticas clínicas.

El CEO de Hospital Perpetuo Socorro, Jorge Petit, ha asegurado que esta inversión en nuevas infraestructuras "permite atender a más pacientes, en mejores condiciones", así como les "garantiza que los futuros profesionales se formen con los mismos estándares de calidad que tienen los grandes centros internacionales".

Por otro lado, desde el departamento financiero de Hospital Perpetuo Socorro, Norma Nehrlich señaló que para ser hospital universitario hay que contar con, al menos, el 75% de las especialidades que marca el decreto del Gobierno de Canarias, resaltando el "amplio catálogo" de servicios que ofrece el HPS, ya que se incluyen áreas médicas y todos los servicios de "un gran hospital: urgencias, consultas, quirófanos, hospitalización o anatomía patológica, entre otras".

Añadió que actualmente tienen "capacidad suficiente" para los alumnos de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, si bien el convenio se podrá ampliar a otras universidades "siempre" que se puedan garantizar plazas "adecuadas" para su alumnado.

Además de los estudiantes que se incorporarán de Medicina, HPS ya acoge universitarios en prácticas de los grados de Enfermería, Fisioterapia, Logopedia y Psicología.

Destacan, además, que este reconocimiento no solo beneficia a los estudiantes en prácticas y a los profesionales de HPS, sino que también repercute en los pacientes y en la sociedad en su conjunto, al tiempo que matiza que la colaboración con la universidad "potencia" la investigación, el desarrollo y redunda en una atención con una alta calidad.