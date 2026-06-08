La Consejería de Sanidad advierte de riesgo extremadamente alto por radiación ultravioleta en Canarias

La Consejería de Sanidad de Canarias advierte de un riesgo extremadamente alto por radiación ultravioleta - CEDIDO POR LA CONSEJERÍA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha advertido de que el riesgo por radiación ultravioleta (UV) se mantendrá entre muy alto y extremadamente alto en casi todo el archipiélago hasta el próximo viernes, 12 de junio.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha recordado que la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) coordina el 'Plan de Actuaciones Preventivas frente la Radiación Ultravioleta en la Salud' para reducir los efectos de esta exposición en la salud de las personas.

Según los datos suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), todas las islas se sitúan en un nivel de riesgo extremadamente alto.

En este sentido, la única excepción se encuentra en los municipios tinerfeños de Garachico, San Juan de la Rambla, Los Realejos, La Orotava, Puerto de la Cruz, Santa Úrsula, La Victoria de Acentejo, El Sauzal, Tacoronte, Tegueste, Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia y Arico, donde el riesgo es muy alto.

Por su parte, Salud Pública ha señalado que la protección solar es una responsabilidad para todo el año, incluso en días nublados o con brisa, ya que los rayos se filtran igualmente a través de las nubes.

Los técnicos de este organismo han incidido en que el daño solar es acumulativo y que las quemaduras en la niñez aumentan el riesgo de contraer algunos tipos de cáncer de piel décadas después, al tiempo que resaltan que Canarias es la región de España con mayor nivel de radiación UV durante todo el año.

Para afrontar este umbral de riesgo, las autoridades sanitarias han recomendado el uso diario de protección solar con un factor SPF 50 o superior, permanecer en la sombra en las horas centrales del día y utilizar sombreros de ala ancha.

También, han instado a vestir ropa que cubra brazos y piernas, usar gafas de sol adecuadas y proteger del sol tanto a adultos como a menores.