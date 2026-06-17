La Consejería de Sanidad de Canarias presenta un plan de mejoras salariales y organizativas para los médicos del SCS

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, han presentado este miércoles un plan de mejoras salariales y de organización para los médicos del archipiélago.

Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo ofrecer mejores condiciones laborales a los profesionales dentro de las competencias del ejecutivo regional, en un contexto marcado por la huelga estatal contra el Ministerio de Sanidad por la modificación del 'Estatuto Marco'.

Según ha explicado Esther Monzón durante una rueda de prensa, las jornadas de huelga de los médicos responden al desencuentro con el Ministerio por el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco, que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud y que no se actualizaba desde hace 23 años.

En Canarias, este paro ha supuesto el aplazamiento de 1.496 intervenciones quirúrgicas, 57.299 consultas y 2.906 pruebas diagnósticas entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

LAS REIVINDICACIONES DERIVAN EN DEMANDAS REGIONALES

Al respecto, la consejera ha añadido que las reivindicaciones estatales están derivando en demandas regionales en todos los servicios de salud debido a la falta de un marco regulador nacional.

Asimismo, ha asegurado que las mejoras en las islas han sido posibles gracias a una inversión de 1.040 millones de euros más en Sanidad durante esta legislatura, detallando que en 2026 el capítulo de personal contará con 2.615 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,5%.

Por su parte, Goya ha agregado que "ha llegado el momento de modificar las guardias 24 horas" gracias a que actualmente la comunidad cuenta con 1.142 médicos y facultativos más.

En los últimos tres años, se han creado 342 nuevas plazas de médicos y se ha contratado a 795 profesionales mediante un programa específico de retención de talento de Médicos Internos Residentes (MIR), además de estabilizar a más de 3.000 profesionales de la medicina.

UNA JORNADA LABORAL DE 35 HORAS DESDE 2018

Por su parte, el director del SCS ha precisado que Canarias ya cuenta con la jornada laboral de 35 horas implantada desde el año 2018 y con la carrera profesional activa.

De hecho, el archipiélago es la segunda comunidad autónoma en crear un quinto grado de mejora retributiva para todas las categorías profesionales. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias registra el mayor incremento de médicos colegiados de España, con un 7,4%.

El plan de mejora propone reducir el límite máximo de pacientes por agenda diaria de los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria y de los pediatras para disminuir la sobrecarga asistencial.

Actualmente, las agendas están establecidas en una media de 34 pacientes al día para los médicos y de 28 para los pediatras. También se plantea equiparar el coste de la hora de guardia a la media de las tres comunidades autónomas mejor retribuidas.

Para acabar con las guardias de 24 horas, Goya ha señalado que es necesario emprender un periodo de negociación con los trabajadores y establecer turnos que permitan reorganizar la actividad, teniendo en cuenta que la carencia de especialistas condiciona las capacidades asistenciales.

Finalmente, el director ha apelado a la negociación en la Mesa Sectorial para resolver este conflicto de origen estatal que afecta a los ciudadanos canarios.